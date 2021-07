[아시아경제 김진호 기자] 금융위원회는 21일 정례회의를 열어 마이데이터 허가심사를 벌인 결과 전북은행과 교보생명 등 5곳에 대해 본허가를 결정했다고 밝혔다.

금융위는 전북은행과 교보생명, 나이스평가정보, 코리아크레딧뷰로, 뱅큐 등 5개사가 신용정보법령상 허가 요건을 구비했다고 판단했다. 또한 중소기업은행과 롯데카드, 교보증권, 한국투자증권, LG CNS 등 5개사에 대해선 본허가 신청에 앞서 예비허가를 내줬다고 밝혔다.

금융위 관계자는 "신청 기업에 대해서도 순차적으로 신속하게 심사절차를 진행하고 신규 허가신청도 계속헤 매월 접수 예정"이라고 설명했다.

