서울아산병원, 서울시립대 생활치료센터 21일 운영 재가동…520병상

서울아산병원(병원장 박승일)은 최근 코로나19 확진자 급증에 따라 21일부터 '서울시립대기숙사 생활치료센터' 운영을 재가동한다.

이곳에는 서울아산병원 의사 3명, 간호사 5명, 방사선사 1명, 진료지원 3명 등 총 10여명의 의료진이 파견돼 520개의 병상을 운영한다. 생활치료센터 입소 환자들의 상황에 따라 필요시 추가 의료 인력이 투입될 예정이다.

서울아산병원 가정의학과 손기영 교수가 파견 단장을 맡아 의료지원을 총괄하고 생활치료센터 운영 종료 시까지 무증상과 경증환자의 모니터링과 관리·치료를 전담하게 된다.

서울시립대기숙사 생활치료센터는 지난해 12월 30일부터 올해 2월 19일까지 52일간 서울시와 서울아산병원이 성공리에 운영을 마쳤던 곳이다. 운영 기간 동안 총 377명이 입소해 344명이 코로나19 완치 판정을 받고 격리해제 후 자택으로 복귀했으며, 의료진의 신속한 대처로 15명의 응급환자들이 중증으로 이어지는 것을 막았다.

박승일 서울아산병원장(흉부외과 교수)은 "이번 생활치료센터 운영을 통해 무증상·경증 확진자들이 중증으로 이어지는 것을 막고 무사히 완치돼 자택으로 복귀할 수 있도록 노력하겠다"며 "서울아산병원 격리병상에서 치료 받는 코로나19 위중증 환자들의 빠른 회복을 위해서도 최선을 다 할 것"이라고 말했다.

