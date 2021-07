소공연, 소상공인 지원 3.5조 증액 '환영'…손실보상심의위 참여 요구

소상공인연합회는 정부·여당의 소상공인 피해지원 확대 결정을 긍정적으로 평가하며, 손실보상심의위원회에 소상공인 참여를 보장할 것을 요구했다.

20일 소공연은 전날 당정이 소상공인에 대한 희망회복자금과 손실보상 예산안 증액에 합의해 추가경정예산안 3조5300억원을 증액하기로 결정한 데 대해 논평을 발표했다.

소공연은 "당정협의회에서 이 같은 방침이 결정된 것에 대해 긍정 평가한다"면서 "이번 추경안에서 소상공인 피해지원 금액의 대폭적인 상향의 결과로 이어지길 바란다"고 밝혔다.

또한 "피해지원 확대 방침 외에도 당정이 신속성을 제고하기로 한 것도 평가할 부분"이라고 했다. 소상공인 피해지원금을 다음달 17일부터 지급하고, 오는 10월 8일 손실보상심의위 개최하기로 못 박은 것에 대해 "의미 있는 결정"이라며 "소상공인이 처한 현실의 위급성과 시급성을 제대로 파악했다"고 평했다.

다만 "손실보상심의위원회에 법정경제단체인 소상공인연합회를 비롯한 소상공인들의 참여를 보장해 피해지원과 손실보상의 실효성을 더욱 제고해야 한다"고 강조했다.

끝으로 "소상공인들이 지원에 목마를 수밖에 없는 상황을 국회가 헤아려 소상공인 피해 지원 대폭 확대, 신속성 제고를 위해 당정을 초월해 민생 국회 본연의 모습을 보여주기를 기대한다"고 밝혔다.

