하태경 "文 대통령, 망가진 한일 관계 수습 위해 노력해달라"

[아시아경제 허미담 기자] 하태경 국민의힘 의원이 19일 한일관계 수습을 위해 문재인 대통령의 노력을 당부했다. 한국과 일본 양국 간의 갈등이 다음 대통령에게 고스란히 떠넘겨질 수 있고 국익도 훼손될 수밖에 없다는 점도 강조했다.

하 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "문 대통령 임기 내 한일관계 정상화의 물꼬를 틀 수 있는 마지막 계기였는데 결과가 이렇게 돼서 안타깝다"라며 이같이 말했다.

그는 "정상회담 무산의 원인은 한 두 가지가 아니지만 결국 정리하자면 문 대통령은 지지층의 반일정서를, 일본 스가 총리는 지지층의 반한정서를 넘어서지 못했기 때문"이라고 설명했다.

이어 "양국 정상이 각자 처한 정치적 입지를 뛰어넘는 통 큰 용단을 보이지 못하면서 한일관계는 앞으로도 상당 기간 표류할 수밖에 없게 됐다"라며 "문 대통령 임기 중 악화된 한일관계와 그로 인한 외교적 부담이 온전히 다음 대통령의 몫으로 넘어가게 된 것은 치명적"이라고 지적했다.

또 하 의원은 더불어민주당을 향해 "대통령 선거에서 또다시 '죽창가'를 틀 수 있게 되어 본인들에게 유리하다고 판단하겠지만 그만큼 국익은 크게 훼손될 것"이라고 비판했다.

아울러 그는 "문 대통령에게 다시 한번 당부드린다"라며 "본인 임기 내에 망가진 한일관계를 수습하기 위한 최선의 노력을 끝까지 다해 달라"고 강조했다.

끝으로 하 의원은 "한 번의 변수가 남아 있다. 올림픽 이후 치러지게 되는 일본 자민당 총재 선거와 중의원 선거 결과에 따른 일본 내부의 정치변동 가능성"이라며 "문 대통령이 '반일로 일관하다가 다음 대통령에게 외교적 부담을 떠넘긴 대통령'이 되지 않기를 바란다"고 했다.

앞서 하 의원은 지난 11일 '도쿄올림픽 보이콧' 여론이 일자 문 대통령을 향해 "임기 내 한일관계 정상화를 위해 보이콧이 아니라 도쿄올림픽 개막식에 참석해 달라"고 말한 바 있다.

그는 "문 대통령의 도쿄올림픽 개막식 참석은 일본 국민은 물론 주변국들에게 우리 정부의 한일관계 개선 의지를 보여주는 기회가 될 것"이라며 "지지층을 의식한 소극적인 대응으로 반일 외교의 후유증과 외교적 부담을 다음 대통령에게 떠넘기는 일만큼은 피해달라. 그것은 국익에 치명적인 손상을 입히는 일이 될 것"이라고 했다.

한편 박수현 청와대 국민소통수석은 이날 문 대통령이 도쿄올림픽 기간 일본을 방문하지 않기로 결정했다고 밝혔다.

박 수석은 브리핑을 통해 "한일 양국 정부는 도쿄올림픽 계기 한일 정상회담 개최 가능성을 염두에 두고 양국 간 역사 현안에 대한 진전과 미래지향적 협력 방향에 대해 의미 있는 협의를 나눴다"며 "상당한 이해의 접근은 있었지만, 정상회담의 성과로 삼기에는 여전히 미흡했다"고 말했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr