'국내 최대 규모 사진전 열린다'…대한상의, 제8회 사진공모전 개최

공모전 주제 '상공인의 일터, 그리고 삶'

7월 21일~10월 13일까지 접수…작품 수 무제한, 지원 자격 無

대상 3000만원 등 총 상금 1억원…11월 시상식 및 전시회 개최

[아시아경제 황윤주 기자] #상공인, #현장, #일과, #휴식…"여러분이 바라보는 상공인의 모습을 담아주세요"

대한상공회의소가 국내 최대 규모의 사진공모전인 '제8회 대한상의 사진공모전'을 개최한다고 19일 밝혔다.

'대한상의 사진공모전'은 대한민국 경제를 이끌어가는 기업과 근로자의 모습을 사진자료로 남기기 위해 2014년 처음으로 시작됐으며, 올해로 8회째를 맞이했다.

공모전 주제는 ‘상공인의 일터, 그리고 삶’이다. 기업, 근로자 등 상공인을 주제로 찍은 사진이면 출품할 수 있다. 응모자격은 일반부문에는 남녀노소 제한이 없으며, 언론 부문은 현역 사진기자만 가능하다.

1인당 출품수 제한은 없다. 출품료는 1점당 1000원이며, 출품료 수익은 사회공헌기금 등으로 사용된다. 심사기준은 공모주제에 대한 참신성, 희귀성, 작품성 등이다. 컴퓨터 그래픽이나 이미지 합성·조작한 작품, 표절로 인정되는 작품은 수상이 제한된다.

작품 응모는 7월 20일부터 10월 13일까지 사진공모전 사이트에서 온라인 또는 모바일을 통해 등록할 수 있다. 온라인은 물론 핸드폰에서도 사진을 바로 접수하고 결제할 수 있다.

‘대한상의 사진공모전’의 총상금은 1억원으로 국내 사진 공모전 중 최대규모다. 대상 1인에게는 3000만원, 최우수상은 일반부문과 언론부문으로 나눠 각 부문 2인에게 500만원씩, 우수상은 각 부문 5인에게 200만원씩, 입상은 각 부문 30인에게 50만원씩 수여한다. 수상작들은 11월에 전시회와 언론보도를 통해 일반에 공개된다.

대한상의 관계자는 "우리의 순간 순간이 모여 삶을 이루듯, 대한상의 사진공모전도 한해 한해 쌓여 우리 경제를 기록하는 장이 되길 바란다"며 "올해도 개성있는 카메라 앵글을 통해 상공인의 삶과 현장의 숨결을 포착한 사진들이 많이 출품되길 기대한다"고 말했다.

사진규격, 출품요령 등 자세한 사항은 사진공모전 사이트 또는 사무국(02-595-7305)으로 문의하면 된다.

