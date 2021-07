이스라엘, 부스터샷 접종대상서 암환자 제외

[아시아경제 조현의 기자] 이스라엘이 암 환자는 코로나19 3차 접종(부스터샷) 대상에서 제외하기로 했다. 암 환자를 포함한 면역 취약자에 대한 부스터샷 접종을 시작한 지 약 일주일 만에 지침을 변경한 것이다.

이스라엘 보건부는 18일(현지시간) 종양 병동 환자 수백명의 데이터를 검토한 결과 암 환자들에게는 현 단계에서 2회 접종만 권장한다고 밝혔다고 AFP통신이 전했다.

이스라엘 보건부는 "항암화학요법 치료를 받은 환자의 약 90%가 백신 2회 접종 후 항체가 형성됐고 항체 수준은 백신 접종 수개월 뒤에도 높은 수준으로 유지됐다"며 "또 백신 접종은 종양 치료에도 부작용을 일으킬 수 있다"고 밝혔다.

이스라엘은 지난 12일 세계에서 처음으로 부스터샷 접종을 승인하고 장기이식환자나 암 환자 등 면역 취약자들을 대상으로 접종에 나섰다. 면역력이 약한 일부 환자들은 백신 2회 접종 후에도 항체가 충분히 형성되지 않을 수 있다는 이유에서다.

일부 암 환자는 이미 부스터샷 접종을 마쳤다. 텔아비브의 셰바 메디컬센터 대변인은 "지난 12일 이후 암 환자 수십명이 부스터샷 접종을 받았다"고 말했다.

영국도 오는 9월부터 70세 이상 고령층과 보건 서비스 종사자 등을 대상으로 부스터샷 접종을 개시하는 가운데 전 세계 백신 불평등이 심화될 것이라는 우려도 나왔다. 테워드로스 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 "취약 계층에 백신을 접종하지 못한 나라도 많은데 일부 국가가 부스터샷 수백만 회분을 주문하고 있다"며 반대 의사를 밝혔다.

한편 지난달 23일 국제학술지 뉴잉글랜드 저널 오브 메디신(NEJM)에 실린 연구에 따르면 프랑스에서 장기 이식 환자 101명을 대상으로 진행한 시험에서 화이자 백신 1차 접종 후 항체 생성률은 4%에 불과했지만, 2차 접종 후에는 40%, 3차 접종 후에는 68%로 상승한 것으로 나타났다.

