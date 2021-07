"왜 2030만 떠받드냐"는 김어준에…박용진 "당신도 꼰대됐다"

[아시아경제 박현주 기자] 대선 출마를 선언한 박용진 더불어민주당 의원이 방송인 김어준씨가 진행하는 유튜브 방송 '김어준의 다스뵈이다'에서 자신의 발언 일부를 편집했다고 주장했다.

박 의원은 지난 17일 자신의 페이스북에 글을 올려 "얼마 전 '김어준의 다스뵈이다'에 다녀왔다"며 "영상이 올라가고 '왜 그렇게 서로 충돌했냐?', '김씨와 대립해서 경선에 좋을 게 뭐냐?'는 문자가 오길래 저도 영상을 봤다"며 이같이 밝혔다.

박 의원은 "제가 김씨에게 '김어준이 꼰대가 됐다', '(김씨가 진행하는 TBS 라디오) '김어준의 뉴스공장'에 홍준표·하태경 국민의힘 의원도 출연하니까 방송 안 잘리는 거다'고 이야기한 부분 등이 삭제됐더라"고 말했다.

이에 대해 박 의원은 "김씨가 '왜 2030 세대만 떠받드냐. 그들이 더 보수적이다'는 취지로 이야기하길래 '김어준이 딴지일보 만들었던 때가 몇 살이었냐. 이제 보니 김어준도 꼰대가 됐다'고 반박한 것"이라고 설명했다.

이어 "정치인이 매체 구분하고 보수 ·진보로 내 편 네 편 편 가르기 하면 되겠나. 나는 진보·보수 매체 가리지 않고 출연하고 어디 가서도 똑같이 이야기 했다"며 "홍준표·하태경 의원도 (김씨 프로그램에) 출연하니 청취자들도 보수적 인사의 이야기를 듣고 균형을 잡을 수 있다는 취지"라고 덧붙였다.

박 의원은 "일부러 대립하고 다투는 것처럼 보일 생각은 없었다"면서도 "생각이 다르거나 입장이 다른데도 김씨의 당내 영향력을 생각해서 고개만 끄덕이고 있는 것도 아니라고 생각한다"고 소신을 밝혔다.

앞서 박 의원은 지난 16일 유튜브 방송 '김어준의 다스뵈이다'에 출연해 청년세대를 주제로 김씨와 논쟁을 펼쳤다. 김씨가 '다른 세대도 어려운데 왜 2030만 떠받드느냐'고 묻자 박 의원은 "그들이 미래이기 때문"이라고 답했다.

이에 김씨가 '지금은 40~50대가 20대보다 훨씬 생각이 젊을 수 있다'고 반박하자 박 의원은 "김어준씨가 딴지일보를 만들었던 나이가 언제냐. 20대 아니었냐"고 재응수했다.

그러면서 박 의원은 청년세대를 재차 옹호했다. 김씨가 '2030세대 담론이 너무 과잉돼 있다고 생각하지 않냐'고 묻자 박 의원은 "그들이 세상을 바라보는 눈은 부족함에도 (그들이 기득권에 대해) 틀렸다고 이야기하는 건 대한민국 민주주의를 바꿔왔다"고 말했다.

이어 이준석 국민의힘 대표에 대해서도 언급했다. 김씨가 '2030 대표를 한다는 이준석 국민의힘 대표가 말하는 정의는 진보가 말하는 공정과 아무런 상관이 없다'고 언급하자, 박 의원은 "왜 이준석밖에 되지 않는 사람이 2030세대를 대표하는 사람이 됐는지를 가슴 아프게 생각해야 한다. 그런 부분을 바꿔내는 것이 사회의 진보이고 제도의 변화"라고 받아쳤다.

