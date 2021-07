[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 신제품 ‘갤럭시치노’ 10만잔 돌파 기념으로 19일부터 2주간 ‘갤럭시치노’ 구매 시 더블 적립 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

다음 달 1일까지 신제품 ‘갤럭시치노’ 2종을 마시면 이디야멤버스 스탬프를 2배로 적립해준다. 이디야멤버스에서 스탬프 12개를 적립한 고객에게는 아메리카노 레귤러 사이즈 무료 쿠폰이 제공된다.

오로라 갤럭시치노, 샤인파인 갤럭시치노 총 2종으로 구성된 이디야커피의 올여름 시즌 한정 신제품 갤럭시치노는 지난 8일 출시 후 열흘 만에 누적 판매 10만잔을 돌파했다. 다채로운 컬러의 그라데이션을 통한 영롱한 비주얼과 달콤하고 청량감 넘치는 과일 맛이 어우러진 점이 인기 요인으로 꼽힌다.

