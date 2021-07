"총각 사칭 보여준 그 팔"…김부선 '휘어진 팔' 이재명 저격

[아시아경제 권서영 기자] 배우 김부선 씨가 더불어민주당 대권주자 이재명 경기도지사를 다시 한 번 공격했다.

오늘(18일) 김 씨는 자신의 페이스북에 이 지사와 관련된 기사를 공유하며 "지긋지긋한 그 '감성 팔이' 제발 좀 멈춰라"라는 글을 적었다. 해당 기사는 이 지사가 군 미필 논란에 대응하기 위해 자신의 휘어진 왼쪽 팔 사진을 공개했다는 내용을 담고 있었다. 이 지사는 과거 공장에서 일하다 왼쪽 팔이 기계에 끼는 사고를 당해 6급 장애 판정을 받고 군 면제 대상이 되었다.

앞서 민주당은 대선 경선 후보들 중 이낙연 전 민주당 대표, 정세균 전 국무총리, 김두관 의원, 박용진 의원이 함께 서 있는 사진과 함께 '더불어민주당 군필원팀'이라는 글귀가 적힌 포스터를 공개했다. 그러나 이 포스터가 남성 후보 중 군 미필인 이 지사를 우회적으로 겨냥한 것이 아니냐는 지적이 나오며 논란이 일었다.

반면 김 씨는 페이스북 게시글에서 "(이 지사는) 내게 총각이라 속이고 접근할 때도 그 팔부터 보여줬다"며 "그때는 나도 속았고 울기도 했다", "감성 팔이가 먹힌다는 걸 이 지사가 일찍부터 터득했던 것이다"라고 주장했다. 이어 "가난이 죄는 아니다만 자랑할 일도 아니다", "사형수였던 조카의 면회를 갔냐는 질문에는 뱀처럼 못 들은 척 도망갔다. 소름이 돋는다"라고 언급했다.

한편 이 지사는 17일 자신의 페이스북에서 "저열한 마타도어를 멈추라"며 본인을 옹호한 김두관 후보의 발언을 공유하며 "나이가 들고 살 만해져도 장애의 서러움을 완전히 떨쳐내기는 어렵다"는 내용의 글을 게시한 바 있다. 그는 "장애의 열등감을 극복하는 데에는 참 많은 세월이 흘렀다", "김 후보님의 글을 보니 동생의 장애를 놀리는 동네 아이들을 큰 형님이 나서서 말려 주시는 것 같은 푸근함이 느껴진다" 등의 말을 남겼다.

