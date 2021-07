신한카드, 하반기 'MZ고객' 중심 사업모델 강화한다

2021년 하반기 사업전략회의 개최

임영진 사장 '올바른 방향의 빠른 실행력, 본원적·미래 경쟁력' 제고 당부

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 올 하반기 MZ(밀레니얼+Z) 고객 기반 사업모델을 강화한다.

신한카드는 2021년 하반기 사업전략회의를 열고 '미래고객에 대한 새로운 이해(Decentralization)'와 '데이터 기반의 합리적 의사결정(Depowerment)'을 위한 전략을 논의했다고 18일 밝혔다. 지난 16일 서울 을지로 신한카드 본사에서 열린 사업전략회의에는 임부서장 전원이 온라인으로 참석했다.

특히 이번 사업전략회의에서는 MZ세대 직원으로 구성된 역멘토링 TFT인 '알스퀘어'가 직접 분석하고 제안한 'MZ세대의 라이프스타일'과 'MZ고객 마케팅 커뮤니케이션 방안' 등이 주목받았다.

이에 따라 신한카드는 올 하반기에 ▲MZ고객 중심 간편결제 마케팅 활성화 ▲MZ고객 선호 PLCC 발급 등 플랫폼 및 엔터테인먼트 업종 제휴 확대 ▲아이폰 터치결제 이용확대 등 관련 시장 마케팅 강화 ▲메타버스 시대 고속성장 예상되는 게임시장 공략 ▲MZ고객 전용 금융상품 개발 ▲AI 챗봇 확대 등 MZ고객 대상 새로운 상담체제 구축 등을 골자로 한 MZ고객 중심 사업전략을 확정했다.

또 데이터 기반 합리적 의사결정 조직 문화를 구축하기 위해 금감원 민원처리, 애플케이션(앱) 구동속도, 전자결재 처리속도, 혁신이슈 처리속도 데이터 등을 중심으로 한 10개의 신한 속도지수를 발굴해 중점적으로 관리해나가기로 했다.

임영진 신한카드 사장은 이날 임부서장들에게 '올바른 방향의 빠른 실행력'과 '본원적·미래 경쟁력' 제고를 주문했다. 임 사장은 "조직의 촘촘한 의사결정과 실행 속도를 더욱 높여 지불결제, 소비자 금융영역에서의 단단한 기반을 구축하자"며 "동시에 데이터, 디지털 중심의 신사업 추진을 통해 내일을 준비해 나가자"고 당부했다.

