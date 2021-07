피서철 몰리는 강릉 코로나 확진자 증가세…12시 기준 23명 발생

[아시아경제 이동우 기자] 본격적 피서철을 맞아 강원 강릉에서 코로나19 확진자가 23명 추가로 발생했다.

17일 강릉시 보건당국에 따르면 이날 12시 현재 23명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 연령별로는 20대가 14명(60%)으로 가장 많고, 10대 3명, 60대 2명, 10대 미만·30대·40대·50대 각 1명이다. 10대 미만 1명은 초등학생으로 해당 학교 전수검사 과정에서 확인됐다.

강릉의 확진자는 지난 9일 7명, 10일 6명, 11일 8명, 12일 6명, 13일 8명, 14일 4명, 15일 9명 등 한자릿수에서 16일 21명으로 급증했다. 특히 20대들이 이용하는 주점과 PC방, 교동 택지를 중심으로 코로나19가 급속히 확산하는 추세다.

시는 이날 0시를 기해 사회적거리 두기를 3단계로 긴급 격상하고, 사적 모임은 4명으로 제한했다. 또 백신 접종자에 대한 인센티브를 중단하기로 하고, 사적 모임 인원에서 제외하지 않기로 했다.

강원 동해안 자치단체들은 지난 16일 82개 해수욕장을 개장하고 본격적 운영에 들어갔다.

강릉 지역의 누적 확진자는 567명이다.

