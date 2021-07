외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락

오전 10시경부터 소폭 회복 추세

[아시아경제 공병선 기자] 외국인과 기관의 매도세가 코스피·코스닥의 하락세로 이어지고 있다.

16일 오후 1시44분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.53%(17.53포인트) 하락한 3268.69를 기록했다. 이날 오전 10시4분 3259.32까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 2392억원, 4570억원을 순매도했다. 개인은 7396억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 약세를 나타냈다. 섬유의복의 낙폭은 1.74%로 가장 컸다. 이어 기계(-1.53%), 철강금속(-1.23%), 전기전자(-1.08%), 운수장비(-1.02%) 등 순으로 떨어졌다. 종이목재(0.81%), 의약품(0.78%), 의료정밀(0.78%), 통신업(0.52%), 비금속광물(0.29%) 등은 올랐다.

대부분 시가총액 상위 10개 종목이 하락했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 121,500 전일대비 2,000 등락률 -1.62% 거래량 2,072,546 전일가 123,500 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 TSMC와 격차 그대로인데 인텔까지…삼성도 빅딜 나설까(종합)반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세외국인·기관 매도…코스피 하락 출발 close 의 낙폭은 2.02%로 가장 컸다. 이어 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,900 전일대비 1,300 등락률 -1.47% 거래량 1,085,424 전일가 88,200 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세기아, 신형 스포티지 터보 하이브리드 사전계약 개시외국인·기관 매도…코스피 하락 출발 close (-1.59%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 157,500 전일대비 2,000 등락률 -1.25% 거래량 2,588,773 전일가 159,500 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세외국인·기관 매도…코스피 하락 출발[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일 close (-1.25%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,800 전일대비 800 등락률 -0.99% 거래량 7,373,512 전일가 80,600 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 TSMC와 격차 그대로인데 인텔까지…삼성도 빅딜 나설까(종합)와이아이케이, 삼성전자에 187억 규모 반도체 검사장비 공급반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세 close (-1.12%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,500 전일대비 2,000 등락률 -0.86% 거래량 344,917 전일가 231,500 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 정의선, 한 달 만에 다시 미국 출장길…대미투자 속도반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세외국인·기관 매도…코스피 하락 출발 close (-1.08%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 500 등락률 +0.19% 거래량 221,394 전일가 266,500 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세외국인·기관 매도…코스피 하락 출발"애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감 close (-0.94%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 749,000 전일대비 1,000 등락률 -0.13% 거래량 120,131 전일가 750,000 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세외국인·기관 매도…코스피 하락 출발"애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감 close (-0.40%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 451,500 전일대비 2,500 등락률 +0.56% 거래량 980,470 전일가 449,000 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세미래에셋증권, 업계 유일 ‘기업 주식 매입 성과보수 업무 지원 서비스' 제공외국인·기관 매도…코스피 하락 출발 close (-0.11%) 순으로 떨어졌다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 900,000 전일대비 26,000 등락률 +2.97% 거래량 201,692 전일가 874,000 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세외국인·기관 매도…코스피 하락 출발"애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감 close (3.09%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 822,000 전일대비 4,000 등락률 +0.49% 거래량 154,722 전일가 818,000 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세외국인·기관 매도…코스피 하락 출발"애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감 close (0.49%)은 상승했다.

같은 시간 기준 코스닥은 전 거래일 대비 0.36%(3.84포인트) 하락한 1050.47을 기록했다. 이날 오전 10시9분 기준 1044.70까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관의 매도세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 584억원, 1086억원을 순매도했다. 개인은 1756억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 비금속의 낙폭은 1.22%로 가장 컸다. 이어 제약(-1.11%), 운송장비·부품(-1.10%), 유통(-1.07%), 반도체(-1.06%) 등 순으로 하락했다. 디지털콘텐츠(1.21%), 섬유·의류(0.94%), 기타 제조(0.79%), 오락·문화(0.68%), 종이·목재(0.65%) 등 순으로는 올랐다.

약세를 나타낸 시총 상위 10개 종목이 다수다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 78,200 전일대비 4,400 등락률 -5.33% 거래량 1,976,536 전일가 82,600 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세외국인·기관 매도…코스피 하락 출발잠잠했던 코스피…낙폭 줄이며 3260대 마감 close 의 낙폭은 4.84%로 가장 컸다. 이어 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,900 전일대비 1,250 등락률 -3.36% 거래량 3,463,517 전일가 37,150 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세외국인·기관 매도…코스피 하락 출발"애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감 close (-3.50%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 155,400 전일대비 1,900 등락률 -1.21% 거래량 199,566 전일가 157,300 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세외국인·기관 매도…코스피 하락 출발"애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감 close (-1.91%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 113,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 322,186 전일가 113,500 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세외국인·기관 매도…코스피 하락 출발"애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감 close (-1.23%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 88,400 전일대비 100 등락률 -0.11% 거래량 112,777 전일가 88,500 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세외국인·기관 매도…코스피 하락 출발"애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감 close (-0.45%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 178,900 전일대비 200 등락률 -0.11% 거래량 48,569 전일가 179,100 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세외국인·기관 매도…코스피 하락 출발외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속 close (-0.28%) 순으로 하락했다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 85,500 전일대비 4,300 등락률 +5.30% 거래량 8,226,693 전일가 81,200 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세[특징주]카카오게임즈, '오딘 질주'로 급등…52주 최고가 외국인·기관 매도…코스피 하락 출발 close (5.30%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 80,400 전일대비 1,900 등락률 +2.42% 거래량 360,725 전일가 78,500 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세외국인·기관 매도…코스피 하락 출발"애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감 close (2.29%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 364,700 전일대비 3,800 등락률 +1.05% 거래량 20,533 전일가 360,900 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세외국인·기관 매도…코스피 하락 출발"애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감 close (0.78%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 270,800 전일대비 1,200 등락률 +0.45% 거래량 669,316 전일가 269,600 2021.07.16 14:12 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정외국인·기관 매도…코스피 하락 출발 close (0.19%)은 상승했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr