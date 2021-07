CJ올리브영, 온라인몰서 ‘힐링로드’ 기획전…최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 오는 19일부터 25일까지 공식 온라인몰에서 ‘힐링로드’ 기획전을 실시한다고 16일 밝혔다.

이번 기획전의 콘셉트는 ‘힐링으로 떠나는 여행’이다. 최근 본격적인 폭염과 사회적 거리두기 격상으로 집에서 편안하게 힐링을 즐기려는 집콕족을 위해 홈트·마사지, 뷰티툴, 리빙·홈, 여행 소품 등 네 가지 주제에 맞춰 약 230개의 상품을 제안한다.

올리브영은 취향별 힐링 상품 추천을 위한 힐링 유형 심리 테스트도 마련했다. 이벤트 페이지 내에서 가장 끌리는 여행길을 선택하면 자기관리형, 운동형, 집순이형, 프로여행형 등 힐링 성향에 맞춰 최대 4개의 상품을 선별해 추천한다.

행사 기간 최대 7만 원 상당의 ‘리얼테크닉스 럭키 박스’를 9900원에 선착순 판매한다. 3종의 럭키 박스 중 랜덤 배송된다. 또한 올리브영 모바일 애플리케이션(앱)에서는 기획전 상품 1개 이상 구매 시 최대 3000원 할인 받을 수 있는 ‘힐링 쿠폰’을 발급한다.

올리브영 관계자는 “집콕을 즐기는 트렌드가 어느 때보다 일상화된 만큼, 집에서도 여행을 떠난 것 같은 힐링 감성을 느낄 수 있도록 이번 기획전을 마련했다"며 "올리브영이 제안하는 힐링 상품과 함께 일상 속에서 활력과 재충전의 시간을 느낄 수 있길 바란다"고 말했다.

