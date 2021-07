KB손보, 걸음수할인 등 자동차보험 친환경 특약 도입

[아시아경제 오현길 기자] KB손해보험은 ESG(환경·사회·지배구조)경영을 실천하기 위해 전기자동차 관련 특약과 걸음수할인특약 등 친환경 자동차보험 상품을 출시했다고 14일 밝혔다.

전기차 배터리 파손사고로 배터리의 전면교체가 필요한 경우, 기존에는 자기차량손해 보장에서 새 배터리 가격에 감가상각을 적용해 보험금을 지급했다. 이에 소비자가 배터리 파손사고 시 감가상각분에 해당하는 금액을 직접 지불해야 하는 부담이 있었다.

이번에 출시한 전기자동차배터리신가보상특약은 소비자가 부담했던 감가상각분에 해당하는 금액을 보장해, 소비자는 본인 부담 없이 새 배터리로 교체가 가능하다.

또 전기자동차 충전 중에 발생할 수 있는 감전·화재사고로 인한 피보험자의 상해를 보장하는 전기자동차자기신체사고보상특약도 출시했다. 기존 자동차보험에서는 차량 탑승 중 화재사고만 보장을 받을 수 있었으나 이 특약에서는 차량에 탑승하지 않은 상태에서 발생한 충전 중 감전·화재 사고에 대해서도 보장을 받을 수 있다.

헬스케어형 친환경 특약인 걸음수할인특약도 신설했다. 기명피보험자한정 또는 부부한정특약 가입자를 대상으로 보험 청약일 기준 90일 이내에 보험사에서 인정한 걸음수 측정 프로그램을 통해 하루 5000보 이상 달성일이 50일 이상인 경우 자동차보험료를 3%할인해준다.

코로나19 확산에 따른 재택근무 등으로 대중교통 이용 실적에 따라 보험료를 할인해주는 대중교통이용할인특약을 대체할 것으로 예상된다.

KB손보는 약관이나 안내자료를 모바일 등 디지털 방식으로 수령하고 보험증권만 서면으로 수령이 가능한 ‘전자우편(보험증권서면수령형)특약’도 도입했다.

김민기 KB손보 자동차보험부문장 전무는 "지속가능한 성장을 위한 기업의 ESG경영이 강조됨에 따라 친환경 상품 개발을 추진하게 됐다"며 "고객의 니즈와 ESG요소를 반영한 보험상품 개발을 지속 추진할 것"이라고 말했다.

