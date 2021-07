코스피 장 초반 주춤…3250대로 후퇴

코스닥도 강보합 출발 후 하락 반전

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 장 초반 약보합세를 보이고 있다. 최근 2거래일간 이어진 상승세가 다소 주춤하는 모습이다.

14일 코스피는 전날 대비 0.04%(1.29포인트) 떨어진 3270.09로 개장했다. 이후 낙폭을 오전 9시21분 기준 3251.21까지 떨어지며 낙폭을 키웠다.

이틀 연속 순매수를 보였던 외국인과 기관이 순매도로 돌아섰다. 각각 1015억원, 853억원어치를 팔아치웠다. 개인 홀로 1936억원어치를 순매수했다.

거의 모든 업종이 하락세다. 운수창고(-1.51%), 의료정밀(-1.26%), 건설업(-1.16%), 섬유·의복(-1.09%), 은행(-0.97%) 등의 순서였다.비금속광물(0.54%), 서비스(0.12%)만 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 500 등락률 -0.41% 거래량 636,247 전일가 123,000 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 마감.. 네이버 시총 3위 탈환코스피 상승세.. 외인과 기관의 순매수코스피 상승세 지속.. 개인은 '차익실현' close 의 낙폭이 -1.22%로 가장 컸다. 이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 261,500 전일대비 1,500 등락률 -0.57% 거래량 111,684 전일가 263,000 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 1.7% 하락 '3200선' 내줘...외인·기관 1조원대 팔자헬스케어株 '노다지'에서 'NO답'으로?외국인·기관 동반 매도…코스피·코스닥 1%대 하락 close (-0.95%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 500 등락률 -0.63% 거래량 3,384,713 전일가 79,800 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 베트남 호찌민, 코로나19 여파에 삼성전자 등 공장 가동 중단 명령코스피 상승 마감.. 네이버 시총 3위 탈환코스피 상승세.. 외인과 기관의 순매수 close (-0.75%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 746,000 전일대비 4,000 등락률 -0.53% 거래량 63,917 전일가 750,000 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발.. 美 증시 호조에 기대감외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고코스피, 코로나 4차 유행 현실화에 '3210선' 마감..."단기간 조정 불가피" close (-0.67%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 442,000 전일대비 1,000 등락률 +0.23% 거래량 267,542 전일가 441,000 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 마감.. 네이버 시총 3위 탈환코스피 상승세.. 외인과 기관의 순매수“제2의 진원생명과학” 드디어 찾았습니다! close (-0.57%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 860,000 전일대비 5,000 등락률 -0.58% 거래량 13,863 전일가 865,000 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"삼성바이오로직스, 실적 성장 이어진다…목표가↑"헬스케어株 '노다지'에서 'NO답'으로?외국인·기관 동반 매도…코스피·코스닥 1%대 하락 close (-0.53%) 등의 순서였다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 163,000 전일대비 2,000 등락률 +1.24% 거래량 1,617,083 전일가 161,000 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 마감.. 네이버 시총 3위 탈환코스피 상승세.. 외인과 기관의 순매수도쿄올림픽 중계권 물밑협상…네이버·웨이브 공세 close (1.24%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 842,000 전일대비 2,000 등락률 +0.24% 거래량 87,899 전일가 840,000 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발.. 美 증시 호조에 기대감LG화학, NB라텍스 생산 3각편대 완성하고 달린다외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close (0.12%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 230,500 전일대비 500 등락률 +0.22% 거래량 192,730 전일가 230,000 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "2Q 기대치 밑돌 현대모비스…하반기부터 본격 개선"현대차 노사, 보름만에 교섭 재개키로파업 우려에 주춤한 자동차株…실적·업황 바퀴 달고 재시동 close (0.22%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,100 전일대비 200 등락률 +0.23% 거래량 651,273 전일가 87,900 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "2Q 기대치 밑돌 현대모비스…하반기부터 본격 개선"파업 우려에 주춤한 자동차株…실적·업황 바퀴 달고 재시동외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close (0.11%) 등은 올랐다.

코스닥은 0.02%(0.19포인트) 오른 103.50으로 출발했지만 이내 하락 전환했다. 오전 9시21분 기준 1038.86까지 하락한 상태다.

코스닥 시장에서도 외국인과 기관의 매도가 이어졌다. 각각 765억원, 444억원을 팔아치웠다. 개인은 1251억원을 순매수했다.

역시 하락 업종이 다수였다. 방송서비스(-1.60%), 통신방송서비스(-1.44%), 출판·매체복제(-1.15%), 통신서비스(-0.97%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 정보기기(0.50%), 컴퓨터서비스(0.45%), 일반전기전자(0.38%) 등은 상승했다.

시총 상위 10위 종목도 하락한 종목이 더 많았다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 175,900 전일대비 4,000 등락률 -2.22% 거래량 68,049 전일가 179,900 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 1.7% 하락 '3200선' 내줘...외인·기관 1조원대 팔자외국인·기관 동반 매도…코스피·코스닥 1%대 하락외국인 순매수…장 초반 코스피 오름세 지속 close 의 낙폭이 -2.56%으로 가장 컸다. 이어 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 88,800 전일대비 1,400 등락률 -1.55% 거래량 75,357 전일가 90,200 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매도에 코스피 짙은 하락세…코스닥도 1%대↓오전 중 외국인 순매도 전환… 코스피 3270선 아래로외국인 순매수…장 초반 코스피 오름세 지속 close (-1.88%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 158,700 전일대비 2,700 등락률 -1.67% 거래량 83,643 전일가 161,400 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 마감.. 네이버 시총 3위 탈환코스피 상승세.. 외인과 기관의 순매수코스피, 코로나 4차 유행 현실화에 '3210선' 마감..."단기간 조정 불가피" close (-1.73%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,750 전일대비 500 등락률 -1.42% 거래량 353,028 전일가 35,250 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 매도…코스피·코스닥 1%대 하락에이치엘비 "리보세라닙, EGFR 변이 폐암 환자 ‘완전 관해’…임상 3상 성공적 마무리"외국인 순매도에 코스피 짙은 하락세…코스닥도 1%대↓ close (-1.56%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 110,700 전일대비 1,400 등락률 -1.25% 거래량 167,283 전일가 112,100 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 마감.. 네이버 시총 3위 탈환코스피 상승세.. 외인과 기관의 순매수코스피, 코로나 4차 유행 현실화에 '3210선' 마감..."단기간 조정 불가피" close (-1.52%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 78,800 전일대비 200 등락률 +0.25% 거래량 82,137 전일가 78,600 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 마감.. 네이버 시총 3위 탈환코스피 상승세.. 외인과 기관의 순매수코스피 상승 출발.. 美 증시 호조에 기대감 close (-0.76%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 82,300 전일대비 800 등락률 -0.96% 거래량 690,945 전일가 83,100 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 마감.. 네이버 시총 3위 탈환코스피 상승세.. 외인과 기관의 순매수[종목속으로] 오딘 실적에 반등한 카카오게임즈…아직 남은 과제들 close (-0.48%) 등의 순서였다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 85,300 전일대비 1,500 등락률 +1.79% 거래량 1,295,703 전일가 83,800 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제코스피, 코로나 4차 유행 현실화에 '3210선' 마감..."단기간 조정 불가피" close (2.15%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 236,800 전일대비 5,700 등락률 +2.47% 거래량 166,826 전일가 231,100 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고코스피, 코로나 4차 유행 현실화에 '3210선' 마감..."단기간 조정 불가피" close (!.95%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 365,100 전일대비 5,700 등락률 +1.59% 거래량 9,254 전일가 359,400 2021.07.14 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 1.7% 하락 '3200선' 내줘...외인·기관 1조원대 팔자코스피, 장중 한 달 만에 '3200선' 붕괴...전문가들 "충격 단기에 그칠 것"외국인 순매도에 코스피 짙은 하락세…코스닥도 1%대↓ close (1.53%) 등은 상승했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr