SSG닷컴, 화장품도 새벽배송…“인기 화장품 300여종으로 시작”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 15일부터 새벽배송 상품력 강화를 위해 화장품 새벽배송을 시작한다고 14일 밝혔다.

해당 상품은 스킨케어, 바디케어, 헤어케어 상품 등 총 300여종이다. 새벽배송 주 고객 층인 30대 여성이 선호하는 인기 상품을 우선적으로 추렸다. 이 상품들을 김포에 위치한 온라인 스토어 ‘네오’에 입고시킨 뒤 새벽배송을 진행한다. 화장품은 훼손 방지를 위해 별도 밀봉 포장되며, 온라인 장보기 상품과 마찬가지로 친환경 보랭가방 ‘알비백’을 통해 수령 가능하다.

SSG닷컴은 화장품 새벽배송의 시작을 기념해 특별 프로모션도 실시한다. 오는 15일부터 21일까지 오전 9시에 인기 상품을 2개씩 최대 58%까지 할인하는 ‘타임특가’를 열고, 해당 상품을 구매하면 SSG머니를 15% 추가 적립하는 행사를 진행한다.

SSG닷컴 관계자는 “새벽배송 강화 전략으로 최근 충청권 배송에 이어 이번에는 화장품 새벽배송에도 나선다”며 “향후 고객 반응을 살펴 연말까지 약 3500여 종으로 상품 구색을 확대할 방침”이라고 말했다.

