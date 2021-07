속보[아시아경제 이현우 기자] 중국의 올해 6월 수출입 지표가 예상치를 모두 웃돈 것으로 나타났다.

13일 블룸버그통신에 따르면 이날 중국 해관총서가 발표한 중국의 6월 수출은 달러기준으로 전년동기대비 32.2% 증가한 것으로 나타나 시장전망인 23%를 크게 상회했다. 같은기간 6월 수입도 36.7% 늘어난 것으로 나타나 시장전망치인 29.5%를 넘어선 것으로 집계됐다. 중국의 6월 무역수지도 515억3000만달러 흑자로 집계됐다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr