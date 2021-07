[클릭 e종목]"나노, ESG 경영 확대 수혜…올해 흑자전환 기대"

[아시아경제 유현석 기자] KTB투자증권은 나노에 대해 ESG 경영확대로 인해 수혜가 기대된다고 13일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

나노는 대기 오염 물질인 질소산화물을 제거하는 탈질촉매의 소재(TiO2)부터 필터까지 생산하는 환경 전문 기업이다. 질소산화물은 미세먼지의 주요 원인물질로 화석연료를 연소시킬 때 발생한다 나노는 SCR 촉매 필터 국내 점유율(M/S) 1위 업체로 화력발전소, 산업용 보일러, 플랜트, 소각로, 선박등에 공급하고 있다.

김재윤 KTB투자증권 연구원은 "촉매필터 시장은 환경 정책에 큰 영향을 받을 수 밖에 없는 시장"이라며 "현재 정부의 미세먼지 저감정책, IMO(국제해사기구)의 선박 질소산화물 규제, 화력발전소 질소산화물 규제로 나노의 SCR 촉매 필터 수요는 지속적으로 확대 중"이라고 설명했다.

ESG 경영확대도 수혜가 될 것으로 기대했다. 그는 "규제 뿐 아니라 기업들의 ESG 경영 확대도 나노에 직접적인 수혜로 작용할 것"이라며 "지구 온난화 방지를 위해서는 이산화탄소 배출 감축 뿐 아니라 질소산화물 감축이 필수인데 질소산화물은 이산화탄소 대비 온실효과가 300배나 강력하다고 알려진 대기오염물질"이라고 말했다. 이어 "실제로 POSCO, 삼성엔지니어링, 롯데케미칼 등 다양한 업종의 대기업들은 2021년 질소산화물 저감에 투자 진행 중"이라고 덧붙였다.

그는 질소산화물 저감은 모든 산업군에서 필요한 만큼, 나노의 SCR 촉매 필터 시장도 빠르게 확대될 것으로 전망했다. 김 연구원은 "부진했던 작년 실적도 2021년 턴어라운드가 기대된다"며 "2020년 코로나19 영향으로 중국 TiO2 생산 법인과 스페인 자회사(Nano Automotive)가 적자를 기록하며 연결 영업이익이 적자전환했지만 올해는 중국 법인 턴어라운드와 스페인 자회사 연결제외(지분매각)로 연결 영업이익 흑자전환이 가능할 것으로 판단한다"고 강조했다.

