이재명, 지지자들에게 후원금 호소 "부끄럽지 않게 하겠다"

이 지사는 10일 자신의 페이스북에 '부끄럽지 않게 하겠습니다'라는 제목의 글을 올렸다. 이 지사는 "영화 '노무현입니다'에서 특히 인상 깊게 본 장면이 있다"며 "참 힘들어 죽겠다. 다른 게 아니고 돈"이라는 대사를 소개했다. 이어 이 지사는 "낙선 국회의원 시절 노무현 전 대통령이 보좌관과 여관 방에 누워 서글프게 하신 말씀"이라고 덧붙였다.

그는 "과거에 비해 더는 정치하는 데에 엄청난 돈이 들지는 않는다. 참여정부 시절 이루어진 일련의 정치개혁 덕분이다"라고 강조하면서도 "그렇다고 저절로 돈이 생겨나지는 않는다. 오직 주권자의 지지와 성원만이 깨끗한 정치, 부패 없는 정치를 만들 수 있다"라고 설명했다.

이 지사는 "매번 느끼지만 후원 요청은 무척 면구스러운 일이다"라며 "(자신에게) 좋은 평가를 주시는 분들도 많지만, 여전히 적잖은 분들께는 저 역시 '그렇고 그런 정치하는 사람'이다"라고 심경을 토로했다. 또한 "최선을 다해 변화를 만들어 왔지만 주권자의 기대에는 늘 충분치 못하다"고 덧붙였다.

이어 이 지사는 "그럼에도 당당히 요청드린다"며 지지자들에게 후원을 청했다. 그는 "정치가 검은 돈 앞에 작아지지 않게 해 달라. 두려움 없이 기득권에 맞설 수 있게 해 달라"며 "말이 아닌 행동으로 증명한 성과를 들고 국민 앞에 선다", "보내주신 소중한 마음이 부끄럽지 않게 하겠다" 등의 호소를 남겼다.

