이준석 '통일부 폐지' 주장에…이인영 "부족한 역사의식 과시 멈추라"

[아시아경제 김보경 기자] 이인영 통일부 장관은 이준석 국민의힘 대표의 통일부 폐지 주장에 "부족한 역사의식과 사회인식에 대한 과시를 멈추라"고 비판했다.

이 장관은 10일 자신의 페이스북에 "야당 대표의 말에 장관이 이러저러한 얘기를 한다는 게 좀 조심스럽지만, 아무 말도 안하는 게 오히려 무시하는 것 같아 짤막히 응답하고자 한다"면서 이같이 밝혔다.

그는 "저도 남북관계 개선의 성과를 만들기 위해 통일부 장관의 일을 더 열심히 할 것"이라며 "이준석 대표도 통일부를 폐지하라는 부족한 역사의식과 사회인식에 대한 과시를 멈추시길 바란다"고 말했다.

이어 "3.8 여성의날에 통일부 여성들과 꽃을 나눈 것이 재미없다는 건지 무의미하다는건지, 여전히 이준석 대표의 젠더감수성은 이상하다"고 꼬집었다.

앞서 이준석 대표는 이날 자신의 페이스북에 "여성가족부라는 부처를 둔다고 젠더갈등이 해소되지 않는 것처럼 통일부를 둔다고 통일에 특별히 다가가지도 않는다"고 통일부를 직격했다.

그는 "이번 정부 들어서 통일부가 무엇을 적극적으로 했는지 모르겠다. 통일부가 관리하는 남북공동연락사무소는 폭파됐다"면서 "업무분장이 불확실한 부처이기 때문에 일을 못하고 있다고 생각한다. 차기 정부에서 정부조직법 개정을 해야 된다"고 주장했다.

이 대표는 이 장관을 겨냥해 "통일부가 필요한 부처라 생각하신다면, 그 필요한 부처에서 장관이 제대로 일을 안 하는 것이고 장관을 바꿔야 한다"고 공세를 펴기도 했다.

또한 "성과와 업무영역이 없는 조직이 관성에 의해서 수 십 년간 유지돼야 하는 것이 공공과 정부의 방만이고 혈세의 낭비"라며 "심지어 통일부는 유튜브 채널도 재미없다. 장관이 직원에게 꽃 주는 영상 편집할 돈, 이거 다 국민 세금"이라고 비판했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr