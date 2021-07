尹 "이재명·정세균·추미애는?" '논문표절 의혹' 전선 확대

[아시아경제 김초영 기자] 더불어민주당 지도부가 9일 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨의 논문표절 의혹을 정면으로 거론한 가운데 윤 전 총장이 "여권 대권 주자들의 논문표절 의혹 먼저 조치를 취하라"고 반격하며 전선을 넓혔다.

김용민 민주당 최고위원은 이날 당 최고위원회의에서 "윤 전 총장의 부인 김 씨의 논문 표절 문제가 일파만파로 퍼지고 있다"면서 "범죄 행위가 있다면 신속한 수사에 착수해야 한다"고 했다. 이어 "남편이 검찰총장 출신이라고 해도 처벌을 피해갈 수 있는 나라가 아니란 것을 국민께 보여드려야 한다"고 말했다.

김영배 민주당 최고위원도 "윤 전 총장의 책임회피에 '윤로남불'이란 신조어가 생겼다. '대학이 자율적이고 학술적으로 판단할 사안'이라는 게 무슨 해괴한 말인가"라며 "(논문 표절은) 저작권 침해에 해당하는 범죄 행위로, 업무방해죄도 성립할 수 있다"고 주장했다.

여권의 이 같은 공세가 이어지자 윤 전 총장 측은 이날 입장문을 내고 즉각 반박했다.

윤 전 총장 캠프 대변인실은 이날 입장문을 통해 "여당의 대선후보와 최고위원 등은 결혼하기도 한참 전인 2007년도 배우자 논문을 직접 평가하면서 '검증 대상'이라는 입장을 밝혔다"며 "김 씨의 논문 문제는 해당 대학교의 조사를 통해 규명되고 그 결과에 따를 문제"라고 했다.

이어 "공당이라면 배우자가 아닌 '이재명·정세균·추미애 등 자당 유력 대선후보들 본인의 논문표절 의혹'에 대해서는 보다 더 엄격한 기준을 적용해야 할 것"이라면서 "명확한 입장 표명과 조치를 취해달라"고 했다.

국민대는 지난 7일 연구윤리위원회를 꾸리고 김 씨의 2008년 '아바타를 이용한 운세 콘텐츠 개발 연구:'애니타' 개발과 시장적용을 중심으로' 논문 등 부정 의혹에 대한 조사에 착수했다.

