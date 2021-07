포스코-보건복지부, 미래세대 인구교육 활성화 위해 힘 모은다

'미래세대 인구교육 사업' 업무협력 체결

올해부터 참가대상, 응모부문, 시상내역 확대

이메일 통해 8월 9일까지 접수 받아

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코와 보건복지부가 미래세대의 결혼, 출산, 가족친화적 삶에 대한 긍정적 가치관 형성 및 인식 개선을 위해 힘을 모은다.

포스코는 9일 복지부와 '미래세대 인구교육 사업'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이에 따라 포스코는 올해부터 3년간 보건복지부가 주최하는 '인구교육 교사 수업 경진대회'에 협력할 예정이다. 보건복지부는 전국 초중고 교사의 인구교육에 대한 전문성을 높이고 학교 현장에 적용 가능한 인구교육 우수사례를 적극 발굴, 확산하기 위해 2017년부터 매년 경진대회를 개최해 왔다. 올해는 '전국 유·초·중·고 인구교육 좋은수업 나눔대회'로 이름을 바꿔 포스코가 참여하고 배재대학교 산학협력단이 주관하는 민·관·학 협력 사업으로 추진한다.

2021 인구교육 좋은수업 나눔대회는 지난해보다 참가대상과 응모부문, 시상내역이 대폭 확대됐다. 올해부터 인구교육 수업을 진행하는 교사뿐 아니라 수업을 받는 유·초·중·고 학생들도 응모할 수 있고 인구교육 자료 개발 부문과 인구교육 수업 학생 산출물 부문이 신설됐다. 시상내역도 기존 보건복지부 장관상에 더해 포스코 회장상과 포스코 특별상을 추가했다.

2021 인구교육 좋은수업 나눔대회는 8월 9일까지 이메일을 통해 응모할 수 있고 1차 합격자를 대상으로 하는 2차 접수는 9월 1일부터 10월 4일까지 받는다.

양원준 경영지원본부장은 "가치관 형성기에 있는 학생들이 인구문제에 대한 이해 및 가족친화 가치관을 가질 수 있도록 인구교육을 통해 이를 체계적으로 지원하는 것은 매우 중요한 일"이라며 "이번 MOU 체결이 다른 기업들의 동참과 사회 각계각층의 참여까지 이끌어 내는 소중한 마중물이 되기를 기대한다"고 말했다.

한편 포스코는 지난해 저출산에 대한 사회적 공감대 형성을 위해 '2020 저출산 심포지엄'을 개최한데 이어 올해는 그 후속으로 한국인구학회, 서울대학교 인구정책연구센터 등과 함께 출산친화 정책화를 위한 연구과제도 수행하고 있다. 또 국내 기업 최초로 '경력단절 없는 육아기 재택근무제'를 도입하는 등 사내 출산친화 문화 정착과 함께 미래세대의 가족친화 인식개선 사업도 지속 추진할 계획이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr