롯데칠성, ‘마시는 초유프로틴365’ 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데칠성음료가 단백질 음료 ‘마시는 초유프로틴365’를 9일 출시했다.

롯데칠성음료는 다이어트, 운동 등 건강과 몸매 관리에 대한 소비자들의 관심이 더욱 높아지고, 지속적으로 성장하는 단백질 식품 시장에 다양한 제형의 제품들이 출시되는 점에 주목했다.

이에 지난해 1월 파우더 형태의 단백질 식품‘초유프로틴365’를 선보인 ‘롯데제과’와 협업을 통해, 일상생활 중 간편하게 음용할 수 있도록 한 RTD(Ready To Drink) 단백질 음료 ‘마시는 초유프로틴365’를 선보이게 됐다.

이 제품은 프랑스 유가공 전문기업 ‘인그리디아(Ingredia)’의 프리미엄 초유 분말을 사용해 만들어졌다. 이 초유 분말은 젖소가 분만 후 5일 동안 분비되는 초유 중에서도 24시간 이내에 착유한 고단백 초유만 엄선한 것이다.

또한, 동물성 단백질인 초유 단백, 우유 단백, 식물성 단백질인 완두 단백 등을 담아 균형 잡힌 양질의 단백질을 섭취 할 수 있도록 했다. 필수 영양소인 비타민B6, B3, C, D와 아연 등이 함유된 점도 특징이다.

패키지는 250mL 용량의 팩 형태로 휴대가 용이해 언제 어디서나 가볍게 즐길 수 있으며, 한 팩으로 단백질 1일 섭취 기준치 22%인 약 12g을 섭취할 수 있다.

