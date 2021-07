소진공, 서귀포·울산북부 등 4개 센터 ‘신규 개소’

밀착지원 강화 통해 접근성 향상·업무효율성 증가 기대

[아시아경제 김희윤 기자] 소상공인시장진흥공단(이사장 조봉환)은 소상공인 현장 지원 강화와 신속한 코로나19 피해 회복을 위해 서귀포센터를 시작으로 올해 안으로 4개 센터를 신규 개소한다고 9일 밝혔다.

이날 개최된 서귀포센터 개소식에는 위성곤 더불어민주당 국회의원, 장대교 중소벤처기업부 광주전남지방청장 등 관계자 약 20여명이 참석했다.

이어 16일엔 울산북부센터가 개소식을 갖고 본격적으로 업무를 시작한다. 경기도 용인센터와 안성센터도 하반기 개소를 앞두고 있다고 소진공 측은 덧붙였다.

소진공은 센터 신설로 지원 관할구역이 조정되면서 서귀포와 울산 지역 소상공인의 접근성 향상과 공단 지원센터의 업무 효율성이 증가할 것으로 보고있다.

서귀포센터는 제주 서귀포시 내 모든 지역을 관할한다. 그간 서귀포 지역 민원인은 지원 업무, 상담 등을 위해 제주센터를 방문해야 했다. 이번 센터 신설로 서귀포시소재 민원인의 이용 편의성 개선과 동시에 밀착지원이 용이해질 전망이다.

조봉환 소상공인시장진흥공단 이사장은 “코로나19 장기화로 소상공인과 전통시장 지원 정책이 확대되는 만큼 신규센터 개소로 소상공인의 현장 밀착 지원과 피해 회복 지원을 강화할 수 있을 것”이라며 “소상공인 정책자금과 현재 준비 중인 소상공인 희망회복자금 등이 현장에서 신속하게 진행될 수 있도록 공단 전 직원이 최선을 다 하겠다”고 밝혔다.

한편, 신규센터 개소로 올해 소진공이 운영하는 소상공인지원센터는 기존 전국 66개에서 70개로 확대 운영된다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr