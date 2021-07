금융당국 "최고금리 인하 첫 날, 창구 혼란 없었다"

대부업권 "영업 지속할 것…신규대출 심사 강화 필요"

정책금융 상담건수 3097건…이전 대비 131% 늘어

[아시아경제 이광호 기자]금융당국이 법정 최고금리 인하(연 24%→연 20%) 시행 첫 날인 7일 금융사 창구에서 특이 동향은 발생하지 않았다고 밝혔다. 다만 일부 대부업체들은 향후 신규대출에 대한 심사 강화가 필요하다는 입장을 금융당국에 전달했다.

8일 금융위원회에 따르면 '최고금리 인하 시행상황반'은 대출시장과 정책서민금융 공급상황 등을 점검하고, 고금리 업권 등의 현장방문을 진행했다.

지난 5~6일 대형 대부업체 11개사와 면담을 한 데 이어, 7일에는 대부업체 3개사, 저축은행 2개지점, 서민금융진흥원 등을 방문해 세부 동향을 점검했다. 금융위·금융감독원·서민금융진흥원과 업권 협회는 최고금리 인하의 시장 안착을 지원하기 위해 지난달 16일부터 상황반을 운영 중이다.

점검 결과, 금융사 창구에 특이 동향은 발생하지 않았다. 일부 저축은행과 여전사들은 이미 자체적으로 최고금리를 연 20% 이하로 운영하는 등 사전준비가 돼 있어 특이사항이 없었다는 것이다. 기존 고금리 대출자도 이미 소급적용 안내가 이뤄져 문의가 많지 않았다.

대부업권의 경우 대출 거절 등 민원과 관련한 특이 동향은 없고, 기존 대출도 갱신시 20%가 적용된다고 안내돼 문의도 많지 않은 것으로 나타났다. 5~7일 불법사금융 신고센터에도 평소와 유사한 수준인 일평균 40~50건의 신고가 들어왔다.

반면 정책서민금융의 경우 7일 평소보다 상담 문의가 늘었다. 이날 상담건수는 3097건으로, 지난달 28일부터 6일 평균상담 건수인 1339건 보다 131% 늘었다

특히 금감원은 신용대출 규모가 큰 대형 대부업체 11개사와 면담한 결과, 일부에서 제기되는 철수 우려와 달리 모두 최고금리 인하 이후에도 영업을 지속하겠다는 입장이라고 밝혔다. 일부 업체들은 원가 절감을 위해 광고비를 감축하거나, 인건비·영업소를 감축할 계획이며, 일부는 향후 신규대출에 대한 심사 강화도 필요하다는 입장을 내보였다.

또 대부업권은 은행 차입 허용, 온라인플랫폼 중개 허용 및 대부중개수수료 인하 등 원가 절감을 위한 정부의 지원방안에 기대감을 표하며 서민금융 우수 대부업자도 대부분 신청할 예정임을 밝혔다.

아울러 금융위가 진행한 현장방문에서 최고금리 인하와 관련해 대부업체들은 서민금융 우수 대부업자 정책을 조속히 진행, 정부의 저신용자 대출 활성화에 동참하는 업체에 인센티브를 제공하고 부정적인 기존 대부업 이미지를 벗어날 수 있도록 지원할 필요가 있다는 의견을 제시했다.

금융당국은 "관계기관은 최고금리 인하 시행상황반을 통해 시장 동향을 지속적으로 점검하고 현장 상황을 공유하는 한편 필요한 경우 선제적인 조치를 취할 것"이라며 "7월 집중홍보기간을 통해 최고금리 인하 및 정부의 지원 사업들에 대한 홍보도 지속적으로 추진하고, 4개월간 운영중인 '불법사금융 특벌근절기간'을 통해 불법사금융 확산 우려에도 적극 대응하겠다"고 말했다.

