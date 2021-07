KT, 공공기관·기업 위한 ‘임대형 LTE 라우터’ 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] KT는 외부에서 각종 장비를 운용하는 공공기관이나 기업을 위한 ‘임대형 LTE 라우터’를 출시한다고 8일 밝혔다.

LTE 라우터는 교통신호 제어기나 상하수도 시설, 공기질 측정 장비, 전기차 충전 시설, 엘리베이터 등 외부에 설치한 장비를 인터넷에 쉽고 간편하게 연결할 수 있게 해주는 에그(EGG)와 비슷한 장치다.

개인 고객용 에그는 LTE 신호를 받아서 무선(와이파이)으로만 연결할 수 있지만, KT의 LTE 라우터는 무선은 물론 유선연결도 지원해 다양한 환경에 대응 할 수 있는 것이 특징이다. GPS 기능도 제공해 위치정보까지 연동한 정밀한 장비 운용이 가능하다.

그간 공공기관이나 기업 고객들이 LTE 라우터를 사용하려면 개별적으로 장비를 구입 후 개통하는 등 번거로운 과정을 거쳐야 했다. 설치 품질이나 사후서비스(AS)에도 차이가 있어서 불편함이 컸다는 고객 의견이 많았다.

이번에 KT가 선보인 임대형 LTE 라우터 서비스는 선정부터 운용 장소 맞춤형 설치, 개통, AS, 전용 콜센터 등 LTE 라우터 이용 시 필요한 모든 서비스를 제공한다. 이용자 과실이나 이전설치를 제외하면 장비 점검 등에 따른 수리비, 출장비 등도 무료다. 많은 개수의 LTE 라우터를 이용하는 경우에도 운용 비용을 크게 절감할 수 있다고 회사측은 강조했다.

기존 구매형 LTE 라우터의 경우 단말기 구입비용과 설치비, AS 비용, 관제 서비스 등을 1년간 이용하려면 약 23만원의 비용이 필요했지만, 임대형 LTE 라우터 서비스를 이용하면 연간 비용이 12만5000원으로 약 45%의 비용 절감 효과가 있다.

월 이용료가 7700원인 IoT77 요금제에 1년 이상 약정 가입 시 설치비(2만원)가 전액 면제된다. 또한 IoT77이상 요금제에 3년 약정 가입 시 장비 임대료 무료 혜택을 받을 수 있다.

이일범 KT 엔터프라이즈 부문 기업무선플랫폼사업담당 상무는 "공공기관과 기업 고객이 경제적이고 편리하게 LTE 라우터를 운용할 수 있도록 임대형 LTE 라우터 서비스를 출시했다”며 “고객에게 꼭 필요한 서비스를 효율적으로 제공할 수 있는 서비스를 계속 출시하겠다”고 말했다.

