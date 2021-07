대구시 정례조회에 나타난 박형준 부산시장 "상생·협력 새로운 미래 열자"

5일 대구시청 대강당에서 특강

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 박형준 부산시장이 7월 첫 정례조회가 열린 5일 대구시청 대강당에서 '지역이 견인하는 대한민국의 미래'라는 주제로 특별강연을 펼쳤다.

지난 4월22일 권영진 대구시장은 부산시청에서 부산미래혁신위원회 초청으로 '부산·대구 상생과 협력으로 새로운 미래를 열자'라는 주제의 특강을 한 바 있다.

부산시장의 대구 공직자 대상 특강은 이번이 처음이다. 지방의 경쟁력 강화를 위해 다양한 분야에서 노력을 하고 있는 시점에서 소통과 협력의 범위를 확대·강화하는 큰 계기라고, 대구시는 이번 특강에 의미를 부여했다.

박 시장은 이날 강연에서 새로운 도시의 경제를 구축하는 능력이라 할 수 있는 '혁신역량'을 언급하며 혁신역량을 키우기 위해 대학 중심의 산학협력기반의 활성화와 인재양성을 강조했다.

그러면서 "우리 삶의 질을 향상시키기 위해 기후변화에 대응한 산업전략(그린스마트) 수립이 필요하다"며 "2030부산세계박람회가 부산만의 행사가 아닌 영남권, 나아가 남부권경제공동체 모두의 행사가 될 수 있도록 유치에 노력하겠다"고 강조했다.

권영진 대구시장은 강연에 앞서 "부산과 대구는 우리나라 2대, 3대 도시이자 지방도시로서 서로 힘을 합쳐 지방분권과 균형발전의 새로운 시대를 열고, 함께 잘 사는 시대를 위해 우리가 함께 힘을 합치자는 소망과 소명을 담고 오셨다"고 박 시장을 소개했다.

