"포인트·투숙일 적립 모두 두 배" 롯데호텔, '슈퍼 리워즈' 프로모션

2020년 내국인 리워즈 회원 수, 전년 대비 30% 증가

LH포인트와 투숙일 모두 두 배 적립 가능

리워즈 회원 대상, 프로모션 최다 공유 및 인스타그램 이벤트 진행

[아시아경제 김유리 기자] 코로나19로 내국인 고객 수요가 크게 늘면서 호텔업계에서는 멤버십 마케팅이 화두로 떠오르고 있다. '공홈족(공식 홈페이지 예약 고객)' 등 충성 고객을 확보하기 위한 전략이다.

롯데호텔이 운영하는 무료 멤버십 프로그램 '롯데호텔 리워즈(LOTTE HOTEL REWARDS)'의 지난해 내국인 회원 수는 전년 대비 약 30% 증가했다. 리워즈 회원의 매출 비중 역시 매년 늘어 올해 1월부터 5월까지의 매출 비중은 지난해 같은 기간 대비 20% 이상 상승했다.

롯데호텔 관계자는 "다양한 정보를 꼼꼼히 따져보는 실속형 호캉스 고객이 늘어나면서 리워즈 등급별 혜택을 강화하고 포인트 유효기간을 연장하는 등 리워즈 회원 특전 강화에 힘쓰고 있다"고 밝혔다.

롯데호텔은 리워즈 회원에게 더욱 풍성한 혜택을 제공하고 포스트 코로나를 대비해 호텔에서 유용하게 사용할 수 있는 포인트와 투숙일 모두 두 배로 적립 가능한 '슈퍼 리워즈(SUPER REWARDS)' 프로모션을 8월31일까지 진행한다.

이번 프로모션은 롯데호텔 리워즈 회원이라면 누구나 혜택을 받을 수 있도록 준비했다. 롯데호텔 공식 홈페이지 또는 애플리케이션을 통해 예약하고 투숙을 완료하면 롯데호텔 멤버십 포인트(LH POINT)와, 이듬해 롯데호텔 리워즈 등급 상향에 필수 기준인 투숙일도 두 배로 적립된다. 국내외 시그니엘, 롯데호텔, L7호텔, 롯데시티호텔에서 모두 프로모션을 진행해 보다 폭넓은 혜택을 받을 수 있다.

온라인 이벤트도 진행한다. 슈퍼 리워즈 프로모션 페이지 공유 이벤트는 롯데호텔 공식 홈페이지 또는 앱에 로그인하고, 슈퍼 리워즈 페이지에서 '이벤트 응모하기'를 누른 후 프로모션 공유하기를 하면 된다. 최다 공유 회원에게는 시그니엘 서울 디럭스 스위트룸 무료 숙박권을 상품으로 증정한다.

인스타그램 이벤트도 준비했다. 인스타그램에 필수 해시태그(#롯데호텔리워즈 #슈퍼리워즈)와 함께 롯데호텔에서 투숙한 사진을 함께 업로드 하면 된다. 추첨을 통해 선정된 20명에게는 2000LH 포인트(20달러 상당)를 제공하며 이벤트 당첨자는 9월17일 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.

