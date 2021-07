대전 도시가스 소비자요금 ‘10% 인하’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 올해 지역 도시가스 소비자요금을 지난해 6월보다 평균 10.2% 인하한다고 4일 밝혔다.

도시가스 소비자요금은 산업통상자원부 장관이 매월 고시하는 도매요금과 매년 시·도시사가 결정해 공고하는 소매공급비용 합산을 통해 책정된다.

올해는 최저임금인상에 따른 인건비 상승과 고객서비스 개선을 위한 투자비용 상승 등 요금인상 요인이 있었다.

하지만 시는 도시가스 용도별 15개 요금 중 주택용과 일반용 요금 6개 항목을 적극 인하해 서민층 및 소상공인의 도시가스요금 부담을 완화하는 데 주력했다.

또 도시가스 회사의 필수경비를 제외한 기타경비 조정을 통해 소매공급 비용을 평균 0.16% 인하했다.

허태정 대전시장은 “도시가스 소비자요금 인하는 코로나19로 어려움을 겪는 서민가계 부담을 완화하고 물가를 안정시킬 목적으로 이뤄졌다”며 “시는 도시가스 요금 인하를 시작으로 전체 공공요금을 안정적으로 관리할 수 있도록 더욱 노력하겠다“고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr