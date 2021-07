"월 9900원이면 KT시즌 + 할리스커피4잔" 구독서비스 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] KT가 월 9900원에 온라인동영상서비스(OTT) Seezn(시즌)과 프랜차이즈 카페 이용권을 묶어 이용할 수 있는 제휴 구독서비스를 선보인다.

KT는 전국 580여 개 매장을 보유한 커피 브랜드 ‘할리스’와의 제휴를 통해 ‘시즌X할리스 구독’ 서비스를 출시한다고 4일 밝혔다. 월정액 9900원에 KT의 OTT 서비스 시즌과 할리스의 커피 4잔을 매월 이용할 수 있다. 정상가 대비 최대 55% 할인된 가격이다.

시즌X할리스 구독 서비스는 200여 개 실시간 채널과 8만여 편의 VOD를 즐길 수 있는 시즌의 플레인 상품(5500원)과 1만6400원 상당의 할리스 카페 아페리카노 레귤러 사이즈 4잔으로 구성됐다. 기존의 구독 서비스들이 단일 상품이나 서비스를 단순 할인하는 방식으로 제공돼왔다면, 이번 KT의 시즌X할리스 구독 서비스는 MZ 세대를 중심으로 동반 상승하고 있는 영상 스트리밍 서비스와 커피 수요를 모두 충족했다고 회사측은 설명했다.

구독 서비스는 KT멤버십 앱이나 KT 대리점에서 가입할 수 있다. Seezn 서비스는 가입 당일부터 즉시 이용할 수 있으며, 할리스는 익일부터 KT멤버십 앱을 통해 쿠폰을 받은 후 할리스 매장을 방문해 이용하면 된다. 가입월 이후에는 매달 2일마다 해당월에 사용할 수 있는 커피 쿠폰이 새롭게 업데이트 된다. 추가 금액을 지불할 경우 다른 커피음료로 메뉴 변경도 가능하다. 커피 쿠폰의 유효기간 등 상세한 내용은 KT멤버십 앱을 통해 확인할 수 있다.

KT는 이번 구독 서비스 출시를 기념해 7월 한달 간 신규 가입 고객에게 9000원 상당의 특별한 혜택을 추가로 제공한다. 시즌X할리스 구독 서비스를 첫 가입하고 7월 말까지 유지하는 고객들은 할리스 카페아메리카노 쿠폰 1개와 Seezn에서 콘텐츠를 구매할 수 있는 코코 5000원권을 더 받을 수 있다.

박효일 KT 고객경험혁신본부장(상무)은 “KT는 이종업계 브랜드와의 다각도 제휴로 고객들에게 보다 다양하고 차별화된 서비스를 제공하는데 앞장서 왔다”며, “고객 이용데이터를 반영한 다양한 형태 및 분야의 제휴 구독서비스를 지속 선보이며 차별화된 경험과 혜택을 제공하겠다”고 밝혔다.

