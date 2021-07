고교 도덕 문제에 등장한 '윤석열 X파일·이준석 병역 비리'…정치 편향성 논란

[아시아경제 권서영 기자] 전북의 한 고등학교에서 특정한 정치 사안을 예시로 들며 공직자의 덕목을 서술하라는 문제가 출제돼 논란이 일었다.

3일 동아일보에 따르면 전북도교육청은 군산에 있는 한 고교가 지난달 30일부터 사흘에 걸쳐 1학기의 기말고사 시험을 치렀다고 밝혔다. 그러나 지난 1일 치러진 2학년 도덕 과목 시험에서 문제가 발생했다. 해당 시험은 객관식 문항과 서답형 문항으로 구성되었는데, 학생들이 자신의 생각을 직접 서술하는 서답형의 4번과 5번 문제가 '정치적 편향성' 논란을 일으켰다.

서답형의 4번 문제는 "교과서 86페이지에 근거해서 최근 정치권의 윤석열 X파일의 장모와 처, 이준석의 병역 비리 등의 쟁점을 염두에 두며 공직자에게 필요한 덕목을 정약용의 '목민심서'에 근거해서 70자 이내로 서술하라"는 내용이었다. 또한 서답형의 5번 문제는 동일한 예시를 들며 공직자에게 필요한 덕목을 플라톤의 '국가'에 근거해 100자 이내로 서술하라는 문항이었다.

이에 학생들에게 특정 정치인에 대한 부정적인 인식을 심어줄 수 있는 사안을 고교 시험 문제로 출제한 것에 대한 논란이 불거졌다. 이 과목은 선택 과목이었기에 140여 명의 2학년 학생 중 70여 명만 응시했으며, 두 문제의 배점은 동일하게 5점이었다. 문제의 출제자는 올 3월부터 일주일에 세 번씩 2학년 학생들을 대상으로 도덕 과목을 가르치던 기간제 교사 A씨였다. A씨는 "정치적 중립성을 지켰어야 했는데 그러지 못해 죄송하다"는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

학교 측에서는 "도덕 교사가 1명밖에 없어 순회 교사를 지원받았다. 대학 강단에도 섰던 분으로 아이들에게 열심히 수업하는 선생님이다"라며 "시험 범위에 청렴부패 단원이 포함되어 있는데, 학생들과 수업 시간에 예시로 든 부분에 대한 이야기를 주고받고 이를 토대로 문제를 낸 것으로 안다", "전국교직원노동조합(전교조) 소속은 아니다"라고 설명했다. 이어 3일 학업성적관리위원회를 열어 진상을 파악하고 재시험 여부를 논의할 예정이라고 밝혔다.

