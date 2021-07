"벤츠 살 돈은 있고 충전할 돈은 없나"…'도둑 충전' 뭇매

[아시아경제 김소영 기자] 한 차주가 아파트 지하주차장에 있는 콘센트로 자신의 차를 무단 충전하는 이른바 '도둑 충전'으로 뭇매를 맞고 있다.

지난달 30일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 '도둑질하는 벤츠'라는 제목으로 글이 게재됐다. 작성자는 "통신사 단말기 기계에 꽂힌 멀티탭에 도전(도둑 전기)하고 있더라"라며 아파트 지하 주차장 구석에서 벌어진 이 같은 상황을 전했다.

그는 "벤츠 살 기회는 있었는데 도둑질 하면 안 된다는 기본은 못 배웠나보다"라며 "아무 전기나 가져 쓰는 것도 도둑질입니다. 도전이라고 하죠"라고 지적했다. 이어 "관리사무실에 알렸다. 조치한다고 한다"고 덧붙였다.

실제 작성자가 공개한 사진 속 벤츠 차량 뒤쪽에 연결된 검은 충전선은 지하주차장과 연결된 멀티탭에 꽂혀있다.

이에 "경찰에 꼭 신고해라", "차에 걸맞은 인격도 보여줬으면 좋았을 텐데", "벤츠 이미지 깎아먹네", "벤츠 살 돈은 있고 충전할 돈은 없나", "우리 아파트에도 있었다. 저런 사람 은근히 많다" 등 누리꾼들의 비난이 쇄도했다.

한 누리꾼은 "(이 차는) 전기차는 아니고 플러그인 하이브리드다. 전기가 떨어지면 바로 휘발유로 전환된다"며 "저도 같은 차 타지만 저런 짓은 안 한다. 완충해봐야 몇천원 안 나오는데 그거 아끼자고 도둑질하냐"라고 지적했다.

이후 작성자는 "여러분 요구대로 신고했다. 차는 이미 없어진지 오래"라며 "관리소에서는 배선 정리했다. 결과 나오면 공유하겠다"고 덧붙였다.

한편 경찰에 따르면 허가받지 않은 상태로 전기요금을 지불하지 않고 차량을 충전할 경우, 절도 혐의로 처벌받을 수 있다.

