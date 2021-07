강원도, '정밀 의료산업 메카' 부상

국내 유일 '의료 DATA 활용 규제 자유 특구' 지정

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 정부로부터 '정밀 의료산업 규제 자유특구'로 지정됨에 따라 강원도가 미래 전략산업으로 육성 중인 '정밀 의료 빅데이터 산업'의 국내 주도권 경쟁 우위에 섰다.

강원도는 "디지털 헬스케어와 액화수소산업에 이어 추가로 '정밀 의료산업 규제 자유특구'가 지정돼 도의 핵심 디지털 뉴딜정책인 정밀 의료 빅데이터 산업 육성 기반을 마련하게 됐다"며 2일 이같이 밝혔다.

규제 자유특구란 2019년 4월부터 도입된 제도로 기업들이 규제에 얽매이지 않고 자유롭게 4차 산업혁명 신기술·신제품 등을 실증·상용화할 수 있는 제도다.

이로써 정밀 의료산업의 핵심 기반인 빅데이터 활용의 법적 기반이 마련돼 관련 창업·벤처 등 혁신기업의 도 내 유입 확산과 의료 데이터 활용 및 실증을 위한 국내 유일 지역으로 기대를 낳고 있다.

도에 따르면, 강원 정밀 의료산업 규제 자유특구에서 총 19개 특구사업자가 3개 특례를 허용받아 4건의 정밀 의료 AI솔루션 개발과 2건의 신의료기술평가 실증을 추진할 계획이다.

내년부터 4년간 국비와 지방비, 민자 등 100억 원을 투입할 예정이다.

도는 앞서 2019년부터 '정밀 의료 빅데이터 서비스 플랫폼'과 '라이프로그 빅데이터 통합 플랫폼' 구축 사업을 추진 중이다.

또, 춘천 수열 에너지 융복합 클러스터 부지에 조성 예정인 'K-CLOUD PARK'에 정밀 의료 빅데이터 산업 육성을 위해 3개 분야 7개 시책도 추진하고 있다.

도는 오는 2023년까지 정밀 의료 창업지원센터, 인공지능 거점센터 등을 유치해 총 1543억 원의 사업비를 확보할 계획이다.

김명중 경제부지사는 "강원도를 '정밀 의료산업의 메카'로 육성해 2027년까지 의료 관련 기업 200개 유치와 일자리 3700명을 창출할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

한편, 중소벤처기업부는 12개 광역지자체로부터 제출받은 28개 특구계획에 대해 최종 4개 특구(강원 정밀 의료산업, 충북 그린 수소산업, 충남 탄소저감 건설, 경북 스마트 그린물류)를 신규로 선정하고 지난달 24일 규제 자유특구 심의위원회를 거쳐 1일 특구 지정을 최종 확정했다.

