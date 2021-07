광주 북부소방서, 소화기 정기 관리·점검 당부

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 북부소방서(서장 김희철)가 화재 초기 진압에 큰 역할을 하는 소화기의 안전한 사용을 위해서 정기적인 관리·점검이 필요하다고 당부했다.

분말소화기의 옆면에 기재돼 있는 제조일자 및 사용기한을 확인하고 소화기의 지시압력계의 바늘위치 및 소화기 용기 변형, 손상, 부식 여부 등을 확인해야 한다.

또 ‘화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률’에 따라 제조일자로부터 10년이 경과한 노후소화기의 경우 1회에 한해 성능검사 후 재사용 하거나 폐기·교체해야 한다.

노후소화기 폐기는 ‘광주광역시 북구 폐기물 관리에 관한 조례’ 개정에 따라 폐기물 대행처리업체에 전화 또는 앱으로 신청, 수수료 납부 후 처리할 수 있다.

북부소방서 관계자는 “소화기는 화재 초기 소방차 1대와 같은 역할을 한다”면서 “소화기 관리가 제대로 이뤄지지 않으면 화재 시 위험한 상황에 직면할 수도 있는 만큼 집과 회사 등에 비치된 소화기의 사용 연한 확인 등 지속적인 관리가 필요하다”고 말했다.

