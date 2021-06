6월 D램 고정가격 보합세…하반기 추가 상승 기대

[아시아경제 우수연 기자]6월 메모리 반도체 고정거래가격이 지난달에 이어 이달에도 보합세를 나타냈다. 시장에서는 숨고르기에 돌입한 D램 가격이 하반기부터 재차 상승할 것으로 기대하고 있다.

30일 시장조사기관 트렌드포스에 따르면 6월 PC용 D램(DDR4 8Gb 1Gx8 2133MHz) 가격은 전월대비 동일한 평균 3.8달러로 집계됐다. D램 고정거래가격은 올해 1월 5%의 상승을 기록한 이후 제자리걸음하다 지난 4월 26% 큰 폭으로 치솟았다. 이후에는 두 달째 보합세를 이어가고 있다.

트렌드포스는 "3분기 D램 고정거래가격은 공급사 재고량이 적고 고객사 수요가 늘어 전기대비 3~8% 상승할 것"이라며 "4분기에도 가격 상승은 이어지겠지만 상승 폭은 3분기보다 낮을 것"이라고 예상했다.

서버용 D램 가격은 전월대비 1~4% 가량 올랐다. 지난 4월에는 15~18% 올랐으나 지난달에는 1~2% 수준 상승에 그치며 상승폭을 줄였다. 트렌드포스는 3분기 서버용 D램 가격은 전기대비 5~10% 오를 것으로 전망했다.

또 다른 메모리 반도체인 낸드플래시 가격도 이달에는 전월 대비 큰 변동이 없었다. 낸드플래시(128Gb 16Gx8 MLC) 고정거래가격은 지난 4월 8.5%의 큰 폭의 상승을 보인 이후 두 달 연속 4.56달러를 기록중이다.

트렌드포스는 "공급사들이 2D 낸드플래시 생산을 점차 줄이면서 3분기 계약이 시작되는 7월에는 가격 상승이 예상된다"며 "견조한 수요로 가격은 연말까지 상승세를 보일 것"이라고 전망했다.

