팅크웨어, 일체형 커넥티드 블랙박스 ‘아이나비 T1000’ 출시

LTE 통신망 사용으로 실시간 충격알림

[아시아경제 김희윤 기자] 팅크웨어는 일체형 커넥티드 블랙박스 '아이나비 T1000'을 출시했다고 30일 밝혔다.

팅크웨어에 따르면 이 제품은 통신모듈이 내장됐다. 별도 구입 후 장착이 필요했던 커넥티드 통신 모듈이 내장되면서 유심(USIM)칩만 있으면 실시간 통신기능을 지원한다.

아울러 '아이나비 T1000'은 4G LTE 통신망을 적용한 고도화된 신규 통신 서비스인 '아이나비 커넥티드 LTE'를 새롭게 지원한다. 데이터 전송 폭이 커진 만큼 실시간 차량 상태를 업그레이드된 화질의 영상·이미지로 확인할 수 있다.

아이나비 커넥티드 LTE 서비스는 개통 후 1년간 무료다. 이후 갱신 시에는 연간 5만9800원의 비용이 발생한다고 회사 측은 설명했다.

또한 아이나비 T1000은 논 LCD 모델로 전용 스마트폰 앱인 '아이나비 블랙박스 링크(Link)'를 통해 영상 확인하고 내려받거나 공유할 수 있다. 2채널 FHD 화질과 야간에도 선명하게 볼 수 있는 슈퍼나이트비전 2.0을 지원한다. GPS 기반의 4가지의 첨단운전자보조시스템(ADAS) 기능도 지원한다. 구입 후 2년간 무상 사후서비스(AS)를 제공한다고 팅크웨어 측은 덧붙였다.

제품은 64GB 단일 모델로, 가격은 1년간의 LTE 통신 서비스 비용을 포함해 49만9000원이다.

