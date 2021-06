CJ ENM-네이버 결속 강화…티빙 4백억 투자·해외진출도 돕는다

자회사 티빙, 네이버 대상 제3자배정 증자

콘텐츠 경쟁력 강화 위한 사업 협력 목적

티빙 오리지널 콘텐츠 무기…계속 확대

월간사용자도 '334만명' 역대 최다

[아시아경제 차민영 기자] CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 182,100 전일대비 2,600 등락률 +1.45% 거래량 67,276 전일가 179,500 2021.06.30 10:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 바이러스 확산 우려에 0.46%↓ 마감델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건 close 의 온라인동영상서비스(OTT) 전문 자회사 티빙이 네이버와 결속을 강화한다. 네이버는 티빙에 400억원을 투자하며 오리지널 콘텐츠 투자와 국내외 사업확장 협력을 예고했다. 올 하반기께 2022년 해외 진출 계획이 구체화될 것으로 기대되는 만큼 네이버와의 파트너십이 빛을 발할 전망이다.

티빙, 네이버 대상 제3자배정 증자

CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 182,100 전일대비 2,600 등락률 +1.45% 거래량 67,276 전일가 179,500 2021.06.30 10:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 바이러스 확산 우려에 0.46%↓ 마감델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건 close 은 자회사 티빙이 네이버를 대상으로 제3자배정 방식으로 보통주 26만1817주를 주당 15만2778원에 발행키로 했다고 30일 공시했다. 이는 운영자금 400억원을 마련하기 위함이다. 회사는 "티빙 플랫폼 및 콘텐츠 경쟁력 강화를 위한 사업 협력" 목적이라고 밝혔다. 배정된 주식은 향후 5년간 양도가 제한된다.

CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 182,100 전일대비 2,600 등락률 +1.45% 거래량 67,276 전일가 179,500 2021.06.30 10:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 바이러스 확산 우려에 0.46%↓ 마감델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건 close 은 이번 협력에 대해 “네이버가 JTBC 스튜디오에 이어 티빙 지분 투자를 단행해 사업 협력 체제를 공고히 했다”며 “향후 양사가 티빙 성장을 위한 협력을 한층 강화할 계획”이라고 밝혔다.

앞서 네이버는 작년 10월 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 182,100 전일대비 2,600 등락률 +1.45% 거래량 67,276 전일가 179,500 2021.06.30 10:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 바이러스 확산 우려에 0.46%↓ 마감델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건 close 과 지분 맞교환을 단행해 전략적 파트너십을 체결했으며 파트너십의 일환으로 티빙에 대한 투자계획을 이미 밝힌 바 있다. 이후 티빙과 네이버의 첫 협업 사례로 네이버플러스 멤버십과 티빙을 결합한 상품을 3월 선보였다.

이번 네이버의 티빙 투자는 오리지널 콘텐츠에 대한 투자를 가속화하고 티빙의 초격차 역량을 확보하기 위해 이뤄졌다. 콘텐츠 기획·제작 역량에 강점을 가진 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 182,100 전일대비 2,600 등락률 +1.45% 거래량 67,276 전일가 179,500 2021.06.30 10:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 바이러스 확산 우려에 0.46%↓ 마감델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건 close 과 웹툰·웹소설 등 다양한 원작IP를 보유한 네이버와의 시너지를 티빙을 통해 극대화한다는 방침이다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 182,100 전일대비 2,600 등락률 +1.45% 거래량 67,276 전일가 179,500 2021.06.30 10:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 바이러스 확산 우려에 0.46%↓ 마감델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건 close 과 네이버가 보유한 해외 사업 역량을 활용해 티빙의 해외 진출에도 적극 협력하기로 했다.

양지을 티빙 대표는 “네이버와의 긴밀한 협력으로 국내는 물론 글로벌 시장에 통할 수 있는 최고의 웰메이드 콘텐츠를 제작해 티빙 오리지널의 영향력을 강화할 것”이라며 “공격적 투자를 통해 콘텐츠 포트폴리오를 확대하고 개인별 맞춤 콘텐츠 제공 등 티빙에 특화된 서비스를 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

티빙, '넘버 원 K콘텐츠 플랫폼' 도약 준비

티빙은 지난해 10월 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 182,100 전일대비 2,600 등락률 +1.45% 거래량 67,276 전일가 179,500 2021.06.30 10:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 바이러스 확산 우려에 0.46%↓ 마감델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건 close 으로부터 분할해 독립법인으로 출범 후 오리지널 콘텐츠 확보와 사업 확장에 나서고 있다. 특히 지난 1월 첫 오리지널 ‘여고추리반’을 선보인 이후 예능, 영화, 드라마, 스포츠 등 다양한 장르에 걸쳐 오리지널 콘텐츠를 쏟아내고 있다. 지난 달 공개된 나영석 PD의 ‘신서유기 스프링캠프’, tvN ‘놀라운 토요일’의 스핀오프 ‘아이돌 받아쓰기 대회’는 호평 속에 높은 인기를 얻고 있으며 신작 영화 ‘샤크:더 비기닝’, 예능 ‘환승연애’도 눈길을 끌고 있다. 또한 ‘유럽축구선수권대회(유로2020)’ 생중계로 스포츠 영역까지 콘텐츠 범위를 넓혔다.

티빙은 2023년까지 약 100여편의 오리지널 제작, 800만명의 유료 가입자를 확보하고 2022년에는 글로벌로 사업을 확장해 ‘NO.1 K콘텐츠 플랫폼’으로 거듭난다는 계획이다. 올해 오리지널 콘텐츠 30여편을 선보일 계획이다.

CJ ENM은 지난달 31일 '비전 스트림' 행사에서 내년 티빙이 미국, 일본 등 주요국을 중심으로 해외 시장에 진출한다는 계획도 공표한 바 있다. 티빙은 작년 10월 출범 당시 국내 한정이 아닌 글로벌 플랫폼을 목표로 설립됐다. 해외 진출 연도나 국가가 구체화된 것은 이번이 처음이다. 당초 일본과 동남아시아 등이 유력 진출 대상 국가로 점쳐진 바 있다. 미국 IT 기업을 거친 양지을 공동대표를 초대 대표로 영입한 것도 이를 위한 포석으로 알려져 있다. 티빙 누적 유료 가입자 수는 초기 대비 63% 늘었고 앱 신규 설치율도 67% 늘었다.

한편, 티빙은 오리지널 콘텐츠 제작에 주력하면서 최근 역대 최고치의 월간 순 사용자 수(MAU)를 기록했다. 티빙에 따르면 5월 닐슨코리아클릭 데이터 기준 티빙의 MAU는 334만명으로 집계됐다. 지난해 10월 독립법인으로 출범한 이후 110만명 이상 증가한 수치다. 종전 최고 수치는 지난 3월 기록한 327만명이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr