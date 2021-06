TIPA, 우수연구개발 혁신제품 지정기업과 간담회

[아시아경제 김종화 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 30일 신재생에너지 혁신제품 지정기업의 애로사항을 청취하고, 해결방안을 모색하기 위한 간담회를 개최했다.

이번 간담회에는 중기부 및 TIPA가 개최한 '에너지 공공기관?혁신제품 매칭데이'에 참여한 중소기업 중 에너지 관련 혁신제품을 개발한 기업들이 함께했다.

이재홍 TIPA 원장과 김희문 이에스테크(주) 대표, 박정욱 에이피에너지(주) 대표, 이성철 ㈜해라이트 상무, 김재동 (주)테크온 대표, 정성대 리셋컴퍼니(주) 대표 등이 참석해 혁신제품 지정절차와 일정지연 등의 애로사항과 공공판로 확대방안 등을 논의했다.

지능형 태양광발전장치 개발업체인 이에스테크(주)의 김희문 대표는 "올해 6월초 혁신제품 지정이 확정돼 향후 공공기관의 판로 확대가 기대된다"면서 "이번 매칭데이와 같이 공공기관이 혁신제품에 관심을 가질수 있도록 지속적인 홍보가 필요하고 이를 위해 TIPA의 역할이 중요하다"고 말했다.

이재홍 원장은 "ESG, 그린뉴딜, 탄소중립 등 에너지·환경에 대한 공공현안의 적극적인 해결 방안을 모색할 때"라면서 "에너지 공공기관의 능동적인 혁신제품 도입을 통해 에너지효율을 높일 수 있는 기회가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

