K-글로벌 스타트업 공모전에 33개팀…우수 5개팀에 2억원 지원

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 30일 오후 '2021년 K-Global 스타트업 공모전'의 출발을 알리는 참가팀 출범식을 개최했다고 밝혔다.

올해로 12회를 맞는 본 공모전은 ICT 기반의 혁신적인 아이디어를 가진 스타트업을 발굴해 창업 및 사업화를 지원하는 프로그램이다.

과기정통부는 4월 27일부터 5월 27일까지 약 4주간 공모를 진행하고 최종 심사를 거쳐 초기 기업(업력 3년 이내)과 예비창업자 최종 33개 팀을 선발했다. ICT 일반분야 10팀, 비대면 분야 5팀, 특화분야 18팀 등이다. 총 376개 팀이 지원해 경쟁률은 11.4 대 1이었다.

이날 비대면으로 진행된 출범식에서는 지원 프로그램을 안내한 후 공모전 선배기업 특강 등이 진행됐다.

향후 참가팀들은 전문가의 집중 지도, 분야별 기술 세미나, 협업 공간 지원, 우수기업 홍보 및 투자유치 역량강화 교육, 투자유치 기회 등을 약 6개월 동안 지원받게 된다. 네이버 클라우드의 클라우드 플랫폼 서비스 지원, 네이버 D2 스타트업 팩토리(D2SF)의 우수 스타트업 협력, JetBrains의 통합개발환경을 위한 개발도구 등도 제공된다. 전년도 공모전 참가팀인 비즈니스캔버스 김우진 대표는 선배 기업으로 노하우를 공유하는 동시, 자사의 지식관리 기반 문서 협업 도구 ‘Typed’를 후원하기로 했다.

각 참가팀은 지원기간 동안 혁신적 아이디어를 사업화하게 되며, 연말 최종 피칭 대회에서 우수 스타트업으로 선정 시, 총 2억원의 창업지원금을 추가로 지원받을 수 있다. 대상 1억원(1팀), 최우수상 5000만원(1팀), 우수상 3000만원(1팀), 장려상 1000만원(2팀) 등이다.

이승원 과기정통부 정보통신산업정책관은 “위기를 기회로 삼아 성장과 발전을 거듭하고 있는 ICT산업의 중심에는 창의적이고 도전적인 스타트업이 있었으며, 이번 참가팀들이 대한민국 ICT산업의 미래를 밝히고, 세계를 선도할 수 있는 혁신적인 기업으로 성공하길 응원한다”고 밝혔다.

