[특징주]이트론, 러시아 스푸트니크V 백신 델타 변이 90% 예방효과

[아시아경제 박형수 기자] 이트론과 이아이디, 이화전기 등이 강세다. 러시아산 코로나19 백신인 스푸트니크V가 인도발 델타 변이 바이러스에도 강한 예방 효과를 보인다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

30일 오전 9시16분 이트론은 전날보다 9.21% 오른 866원에 거래되고 있다. 이아이디와 이트론도 강세다.

외신에 따르면 스푸트니크V를 개발한 러시아 '가말레야 국립 전염병·미생물학 센터'의 데니스 로구노프 부소장은 29일(현지시간) "스푸트니크V 백신이 델타 변이에도 약 90%의 예방 효과를 보였다"고 말했다.

로구노프 부소장은 스푸트니크V 백신 개발을 주도한 인물 중 하나로 지난 9일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 특별 지시로 국가 포상을 받았다.

한국코러스, 이수앱지스, 바이넥스, 종근당바이오, 큐라티스, 보령바이오파마 등 한국코러스 컨소시엄 기업은 기존 스푸트니크V 생산시설을 통해 스푸트니크 라이트를 추가적으로 생산한다. 스푸트니크 라이트는 안센과 같은 인간 아데노바이러스를 전달체로 사용하며 1회 접종으로 80% 가량의 예방 효과가 나타나는 것으로 알려졌다.

스푸트니크 라이트의 보관 온도는 영상 2~8도로 관리가 용이하고 1회 분 가갹은 10달러 미만으로 저렴하다. 빠른 시간내 집단면역을 달성하려면 1회 접종 백신인 스푸트니크 라이트가 유리하다. 같은 설비로 스푸트니크V 대비 생산량이 4배 가량 이르기 때문에 효율성과 수익성이 좋다는 평가다.

한국코러스에 200억원 가량을 투자한 이트론과 이아이디의 투자수익도 높아질 것으로 기대된다. 이트론과 이아이디는 PEF투자 방식으로 작년 하반기 한국코러스에 투자해 간접적인 지분을 보유하고 있다. 한국코러스는 키움증권을 주관사로 내년 상장을 추진중이다.

