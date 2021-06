bhc치킨, BSR 활동 지속 펼쳐…사회공헌 관심도 1위

[아시아경제 문혜원 기자] bhc치킨은 지속적인 사회공헌 활동을 펼친 결과 치킨 업체 가운데 사회공헌 관심도 1위 브랜드에 올랐다고 30일 밝혔다.

글로벌빅데이터연구소에 따르면 올해 4~5월 국내 7개 치킨 업체를 대상으로 뉴스, 카페, 블로그, 커뮤니티, SNS 채널 등 12개 채널 22만개 사이트의 빅데이터를 분석한 결과 bhc치킨이 사회공헌 관련 정보량이 가장 많은 것으로 나타났다.

bhc치킨은 2017년 ‘해바라기 봉사단’, ‘bhc 히어로’ 등으로 구성된 사회공헌 활동인 ‘BSR(bhc+CSR)’ 프로그램을 가동하고 다방면에서 활동을 전개해 왔다.

대학생 봉사 단체인 해바라기 봉사단은 매년 엄격한 심사 과정을 통해 총 10명의 봉사자가 선발된다. 현재 5기가 활동 중이며 올해 1월부터 저소득 취약 계층, 장애인, 어린이 안전, 환경 보호, 유기동물 등 대국민적 공감이 필요한 이슈를 찾아 봉사를 진행하고 있다.

bhc 히어로는 ‘당신이 진정한 영웅입니다’라는 주제로 우리 사회에 귀감이 되는 선행과 의로운 일을 한 시민을 선발해 본사 차원에서 수상하는 내용을 골자로 한다.

올해 bhc치킨은 어깨 수술로 안정이 필요한 상황에서도 바다에 빠진 선원을 구조한 선장, 상가 불길을 발견하고 화재 현장으로 달려가 초기 진압에 나선 버스 기사, 고속도로 7중 추돌사고 현장에서 맨손으로 구조 조치를 펼친 중령과 중사, 심정지로 의식을 잃은 70대 경비원을 심폐소생술로 살린 시민 등을 bhc 히어로 주인공으로 선정했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr