[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 윤석열 전 검찰총장은 29일 이명박·박근혜 전 대통령의 사면과 관련해 "안타까워하는 국민들 생각에 공감하고 있다"고 말했다. 사면 등에 대해서는 문재인 대통령이 판단할 문제라며 즉답을 피했다.

윤 전 총장은 이날 서울 서초구 매헌 윤봉길 의사 기념관에서 열린 기자회견에서 전직 대통령 사면 문제와 관련해 "명확하게 말씀드릴 이야기는 아니고 현직 대통령이 판단해야 할 문제"라면서도 "연세도 있고, 여자분인 전직 대통령의 장기 구금에 대해 안타까워하는 분들이 많고 저 역시도 국민들 생각에 어느 정도 공감하고 있다"고 말했다.

이재용 삼성전자 부회장 사면과 관련해서는 "지금 논의되는 게 사면이 아니라 형기 상당 부분을 경과했기에 가석방이 논의되는 거 같고 절차에 따라 이뤄질 것으로 생각한다"고 말했다.

