김학용 "조국, 금품로비 인사로 엉뚱하게 자신 지목…정식 사과도 안 해"

[아시아경제 나주석 기자] 김학용 전 국민의힘 의원은 27일 조국 전 법무부 장관이 저서 ‘조국의 시간’에 금품 로비를 받아 유죄판결을 받은 여권 인사의 이름을 써야 할 자리에 자신의 이름을 잘못 표기하고도 제대로 된 사과도 없었다고 비판했다.

김 전 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이 같은 상황을 전하며 "황당할 노릇"이라며 "동명이인도 아니고 저와는 성씨도 다르고 당도 다른 사람인데 기본적인 이름 하나 제대로 확인하지 않았단 말이냐"고 지적했다.

그는 "조 전 장관으로 인해 결국 아무 상관도 없는 저는 느닷없이 금품 로비를 받은 비리 정치인으로 둔갑했다"면서 "이것은 엄밀히 출판물에 의한 허위사실 유포이고 명예훼손이다. 명예를 생명처럼 여기고, 유권자의 신뢰가 가장 중요한 정치인에게 졸지에 테러와도 같은 폭력을 행사한 것과 진배없다"고 밝혔다.

김 전 의원은 "이를 인지한 조 전 장관의 처신은 더욱 어처구니가 없다"며 "페북에 미안하다는 사과 한 줄 달랑 언급했을 뿐, 당사자인 저에게 그 어떤 방식의 정식 사과도 없었다. 전화는커녕 카톡이나 문자 하나 보내지 않았다"고 꼬집었다.

그는 "모 언론에서 다룬 성매매 범죄 기사에 조 전 장관의 자녀를 연상케 하는 삽화를 사용한 것에 대해 ‘반드시 법적 책임을 묻겠다’라고 했다"고 소개하며 "남의 허물은 잘도 탓하면서 자신의 허물에 대해서는 어쩜 이렇게 관대한지 모르겠다"고 꼬집었다.

김 전 의원은 "조 전 장관은 출판물에 의한 허위사실 유포에 대해 어물쩍 페북 한 줄로 넘어가려 하지 말고 진심을 담아 진지하게 공개적으로 사과하라"며 "제가 입은 상처와 피해에 대해서도 그에 상응하는 확실한 대책을 마련해 달라"고 밝혔다. 이어 "요구가 받아들여지지 않을 경우에는 저 역시 조국 전 장관과 마찬가지로 법적 책임을 따져 물을 수밖에 없다"고 경고했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr