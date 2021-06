美아파트 붕괴 이틀째‥실종 159명·생존자 구출 없어

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 플로리다주의 12층 아파트 붕괴 참사 실종자가 159명으로 늘었다. 사망자는 네 명으로 집계됐지만, 구조작업이 여의찮아 사망자가 많이 증가할 것이라는 우려가 제기된다.

25일(현지시간) CNN방송에 따르면 사건 발생 이틀째인 이날 다니엘라 레빈 카바 플로리다주 마이애미데이드 카운티장은 사망자 수가 4명으로 늘었다고 밝혔다. 밤샘 수색작업 끝에 3명의 시신을 수습했다. 그러나 이날 저녁무렵이 되도록 추가 사망자 수습이나 생존자 구출 소식은 전해지지 않고 있다.

구조 당국은 잔해더미 속에서 나는 소리를 중심으로 집중적으로 생존자를 수색 중이지만 진전은 더디기만 하다. 소방 당국 관계자는 "사람이 내는 소리와 두드리는 소리가 들린다"라고 했다.

구조작업은 잔해 추락과 남은 건물의 추가 붕괴 가능성 등으로 상당히 위험한 상태에서 진행되고 있다.

사망자 증가와 비교해 소재 불명 주민의 수는 전날 99명에서 159명으로 크게 불어났다. 소재가 불명확한 이가 얼마인지조차 정확히 파악되지 않는 상황이다.

카바 카운티장은 구조팀이 생존자 발견에 총력을 다하고 있다면서 "우리는 여전히 살아있는 누군가를 찾을 것이라는 희망이 있다"라고 밝혔다.

한편 조 바이든 대통령은 이날 론 드샌티스 플로리다주지사와 통화하고 추가 지원에 준비돼 있다고 했다고 백악관이 밝혔다. 바이든 대통령은 플로리다주에 비상사태를 선포하고 총력 지원을 지시했다.

드샌티스 주지사는 "(붕괴가) 어떻게 발생했는지에 대한 확실한 설명이 필요하다"라며 철저한 조사를 예고했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr