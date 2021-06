[아시아경제 공병선 기자] SNT에너지 SNT에너지 100840 | 코스피 증권정보 현재가 23,100 전일대비 400 등락률 +1.76% 거래량 44,790 전일가 22,700 2021.06.24 10:17 장중(20분지연) 관련기사 원전부품 “국산화” 첫 성공 쾌거! 마지막 남은 저평가株SNT에너지, 롯데건설과 190억 규모 공급계약SNT에너지, 1Q 영업익 66억…전년比 8%↑ close 는 자회사인 S&T Gulf CO.,LTD와 318억원 규모의 공랭식열교환기 공급 계약을 체결했다고 24일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 13.40% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr