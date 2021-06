[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 목원대는 23일 권혁대 총장이 ‘리브 투게더(#Live Together)’ 캠페인에 동참했다고 밝혔다. 릴레이 형태로 진행 중인 이 캠페인은 최근 미국 등지에서 발생한 동양인 대상 인종차별·혐오범죄에 반대하는 취지로 시작돼 현재 세계적으로 확산되는 추세다. 국내에선 외교부 공공문화외교국이 주도해 캠페인을 벌이고 있다. 권 총장은 동서대 장제국 총장의 지명으로 캠페인에 동참했으며 다음 참여자는 충남대 이진숙 총장을 지목했다. 권 총장이 총장실에서 리브 투게더 캠페인에 참여하고 있다. 목원대 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr