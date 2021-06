엔제리너스, 윤쉐프 정직한 제빵소와 제휴 '베이커리 카페' 운영

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데GRS는 커피 프랜차이즈 엔제리너스가 윤쉐프 정직한 제빵소와 제휴해 특별한 ‘베이커리 카페’를 서울 잠실 석촌호수점에 처음으로 선보인다고 23일 밝혔다.

정직한 제빵소는 제과기능장협회 기술지도 위원 등을 맡고 있는 윤여중 쉐프가 대표이사로있는 베이커리 전문 브랜드이다. ‘매일 먹어도 질리지 않는 건강한 빵’이라는 콘셉트로 호밀, 보리, 건포도를 사용한 천연 발효종을 자체 개발해 밀수율이 높은 프랑스 밀가루를 기반으로 12가지 밀가루 페어링 제조법을 사용해 빵을 제조한다

엔제리너스 석촌점에서는 정직한 제빵소의 전문 제과제빵사 5명이 근무하며 인기 메뉴로 사랑받고 있는 제노베제 크림치즈, 마늘 바게트, 단호박 캄파뉴 등 직접 빵을 제조하여 갓 구운 신선한 베이커리를 제공할 수 있도록 했다.

엔제리너스에서는 석촌호수점에서만 즐길 수 있는 커피 제품 2종을 준비했다. 먼저 달콤하면서도 풍부한 우유크림과 묵직한 커피가 조화를 이룬 ‘아인슈페너’, 고소하면서도 담백한 너티크림과 달콤 쌉싸름한 아몬드 시럽이 들어간 ‘너티크림라떼’ 등이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr