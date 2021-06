동의대 정보경영학부 김종원 교수, 한국경영정보학회·한국산업정보학회 최우수논문상 동시 수상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대 김종원 교수가 국내 2개 학회로부터 최우수 논문상을 동시에 수상했다.

동의대(총장 한수환)는 정보경영학부 경영정보학전공 김종원 교수가 지난 6월 17일부터 19일까지 전남 여수 유탑마리나호텔에서 개최된 ‘2021년 경영정보관련 춘계통합학술대회’에서 한국경영정보학회 최우수논문상과 한국산업정보학회 최우수논문상을 각각 수상했다고 22일 밝혔다.

이번 학술대회는 한국경영정보학회가 주관하고, 한국산업정보학회와 한국인터넷전자상거래학회, 한국정보시스템학회가 공동으로 참여해 ‘포스트 코로나 시대와 디지털 포용’을 주제로 온라인과 오프라인으로 진행됐다.

김 교수는 서강대 이규태 교수, 미국 미주리대(University of Missouri-St.Louis) 조쉬 교수와 함께 ‘혁신가로 구성된 팀과 팀 내 혁신가가 개인의 신기술 사용 역학에 미치는 영향’에 대한 논문을 발표해 한국경영정보학회 최우수논문상을 받았다.

또 김 교수는 서울여대 김대길 교수와 함께 ‘코로나19에 따른 대학의 온라인 수업 시스템의 지각된 혜택이 만족도와 충성도에 미치는 영향’ 주제로 논문을 발표해 한국산업정보학회 최우수논문상을 수상했다.

김종원 교수는 현재 한국경영정보학회 부회장을 맡고 있으며, 2018년 한국정보시스템학회 회장, 2019년 한국산업정보학회 회장, 2020년 한국인터넷전자상거래학회 회장 등 대외 활동을 펼쳤다.

김 교수는 동의대 경영대학원장과 상경대학 학장을 역임했다. SSCI, SCI, SCOPUS 저널을 포함해 70여편 이상의 논문을 국내외 유명학술지에 게재했고, 경영학 관련 7권의 역저서를 집필했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr