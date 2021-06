[e공시 눈에 띄네]코스닥-21일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 삼일기업공사 = 국가철도공단과 80억8679만원 규모로 용산급전구분소 외 1동 공사 계약을 체결.

◆ 아이엠 =운영자금과 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 100억원 규모로 제3자배정증자에 나선다고 결정.

◆ 이큐셀 = 운영자금과 채무상환자금을 위해 116억5068만원 규모러 제3자 배정 유상증자를 결정.

◆ 자이글 =제2회 전환사채 만기전 사채취득을 위해 100억원 규모 단기차입금 증가를 결정.

◆ 피플바이오 =운영자금과 타법인 증권취득자금 조달을 위해 130억원 규모로 제3자 배정 유상증자 결정.

