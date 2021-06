BBQ, ‘백신 휴가제’ 도입…접종시 유급휴가 2일

[아시아경제 문혜원 기자] 제너시스 비비큐(BBQ)는 정부의 코로나19 백신 접종 유급휴가 권고 지침에 따라 ‘백신 휴가제’를 도입한다고 17일 밝혔다.

BBQ는 코로나19 백신 접종을 받은 전 임직원을 대상으로 유급휴가 2일을 지원한다.

이상반응 발생시에는 개인 연차와는 상관없이 완치시까지 전체 유급 휴가를 줄 계획이다.

